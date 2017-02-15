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G-CLAW поражает цели с точностью 1м

16.02.2017 Военный паритет 274 0
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Бомба G-CLAW
Управляемая кассетная бомба G-CLAW
Источник: investor.textron.com

4 февраля компания Textron Systems сообщила, что провела очередное успешное испытание высокоточного боеприпаса G-CLAW.


Оружие было испытано на полигоне Юма (Аризона) в октябре 2016 года. Компания заявляет, что оружие этого типа способно поражать стационарные и подвижные цели с точностью в пределах 1 м, боеголовка массой 20 фунтов показала достаточную летальность. Сброс оружия производился с борта самолета Cessna Caravan.


Планирующая бомба массой 50 фунтов оснащена автоматизированной инерциальной системой с GPS-приемником и полуактивной лазерной ГСН. Отмечается. что оружие может быть интегрировано в новый самолет огневой поддержки Textron AirLand Scorpion.


Компания принимает активное участие на выставке Aero India 2017 (Бангалор, 14-18 февраля).

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Продукция
Scorpion TAL
Компании
Cessna
Textron
Минoбороны РФ

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