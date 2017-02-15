G-CLAW поражает цели с точностью 1м



Управляемая кассетная бомба G-CLAW

Источник: investor.textron.com Управляемая кассетная бомба G-CLAWИсточник: investor.textron.com

4 февраля компания Textron Systems сообщила, что провела очередное успешное испытание высокоточного боеприпаса G-CLAW.

Оружие было испытано на полигоне Юма (Аризона) в октябре 2016 года. Компания заявляет, что оружие этого типа способно поражать стационарные и подвижные цели с точностью в пределах 1 м, боеголовка массой 20 фунтов показала достаточную летальность. Сброс оружия производился с борта самолета Cessna Caravan.

Планирующая бомба массой 50 фунтов оснащена автоматизированной инерциальной системой с GPS-приемником и полуактивной лазерной ГСН. Отмечается. что оружие может быть интегрировано в новый самолет огневой поддержки Textron AirLand Scorpion.

Компания принимает активное участие на выставке Aero India 2017 (Бангалор, 14-18 февраля).