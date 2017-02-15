Китай спасет двигатель Ми-26



Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолеты Ми-26. Фото Алексея МихееваИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Украина поставит двигатели для российско-китайского тяжелого вертолета

Украинская компания "Мотор Сич" примет участие в российско-китайском проекте по созданию нового тяжелого вертолета на базе Ми-26. Это самый грузоподъемный вертолет в мире, главным эксплуатантом и производителем которого является Россия, а единственным поставщиком соответствующих силовых установок - Украина. Несмотря на взаимные санкции, альтернативы такому сотрудничеству пока нет ни у производителя, ни у потребителя двигателей для Ми-26. Работы над его российским аналогом пока на стадии испытаний возможного прототипа.

В понедельник стало известно об участии украинской компании "Мотор Сич" в российско-китайском проекте тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL). Эту информацию газете "Коммерсантъ" подтвердил представитель запорожского предприятия. Там пояснили, что работают напрямую с китайской стороной - компанией Avicopter и уже заключили контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т на основе силовой установки для уникальных советских Ми-26 - самых грузоподъемных вертолетов. В "Вертолетах России" не возражают: "решение по двигателю - за заказчиком, то есть за китайской стороной".

Такое фактически трехстороннее сотрудничество не выходит за рамки взаимных запретов на военно-техническое сотрудничество Москвы и Киева, но не снимает вопроса о дальнейшем обслуживании российского парка вертолетов Ми-26, силовые установки для которых по-прежнему производит только украинская компания.

Ни на Западе, ни в Китае, ни в России сейчас нет турбовального двигателя такой мощности. Уникальные Д-136 с их 11 400 лошадиных сил, разработанные еще в советское время на Запорожском производственном объединении "Моторостроитель" (ныне "Мотор Сич"), позволяют Ми-26 подниматься в воздух с максимальной взлетной массой 56 тонн, включая до 20 тонн груза в транспортной кабине и столько же на внешней подвеске.

Согласно заявленным на официальном сайте "Вертолетов России" характеристикам, "Летающая корова", как иногда называют Ми-26, способна развивать скорость до 270 км/ч, летать на расстояние до 800 км и имеет практический потолок до 4600 м (зависать в статическом положении машина может на высоте до 1,5 км).

Начиная с 1980-х годов всего было произведено чуть больше 300 подобных машин. Сейчас основной их эксплуатант Россия - несколько десятков Ми-26 есть на балансе ВКС России, ФСБ, Росгвардии и МЧС. Еще чуть более десятка азиатских, африканских и постсоветских государств эксплуатируют от одной до нескольких единиц таких машин. В реестре государственных воздушных судов Украины, согласно данным, опубликованным на сайте минобороны этой страны в 2015 году, сохранились 24 вертолета Ми-26. Однако официально эти вертолеты не эксплуатируются, а "состоят на хранении".

"Эмбарго на поставку украинских двигателей в Россию действует около трех лет. Но за это время вертолеты в России серийно выпускаются и поставляются на экспорт, - объяснил "Газете.Ru" собеседник, знакомый с экспортом авиационной продукции на постсоветском пространстве. - Российский "Климов" сделал в 2016 году около 60 двигателей (типа ВК-2500, для остальных российских вертолетов, но недостаточных по мощности для Ми-26. - "Газета.Ru"), а вертолетов поставлено заказчикам более 200.

Это по меньшей мере 400 двигателей. Значит, двигатели откуда-то берутся. Кроме как с "Мотор Сич", им взяться неоткуда. Значит, какие-то "серые" схемы поставок двигателей есть, и они с той или иной степенью успешности функционируют. Украинцам поставлять двигатель Д-136 на экспорт тоже пока больше некуда".

В декабре об отсутствии в России альтернативы украинским Д-136 "Газете.Ru" рассказывал заместитель министра обороны Юрий Борисов. Несмотря на это, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников в понедельник заявил ТАСС, что его подчиненные ожидают в текущем году поставки в том числе вертолетов Ми-26.

В перспективе предполагается работа над аналогичным украинскому вертолетным двигателем на базе турбореактивного ПД-14, который сам находится только на стадии испытаний, объяснил "Газете.Ru" еще один собеседник в отрасли.

"Есть ожидания, что этот двигатель будет лучше украинского, но главный вопрос заключается в том, когда он будет. Сейчас ПД-14 находится на этапе летных испытаний. К вертолетной модификации этого мотора еще не приступали, - рассказал источник. - Если заказчик тяжелого вертолета - Китай, то какой двигатель иметь на этом вертолете, однозначно укажут в Пекине".

По его словам, сейчас между Китаем и Украиной налажены хорошие военно-технические связи. В частности, между странами ударными темпами развивается сотрудничество в сфере создания военно-транспортной авиации КНР. Практически все последние модели самолетов ВТА Китая несут те или иные черты самолетов фирмы "Антонов": винтовой самолет очень похож на Ан-12, новый 40-тонный самолет с турбореактивными двигателями - на Ан-70, а не так давно широко обсуждалась продажа Пекину технической документации на Ан-225 "Мрия".

"Поэтому в этом вертолетном контракте Китай обязательно учтет интересы Украины. Наличие украинских двигателей для тяжелого вертолета типа Д-136 экономически полностью оправдано", - говорит источник.

Еще с советских времен было запасено немало так называемых ремкомплектов для двигателей Д-136, успокаивает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

"Что такое ремкомплект? Да это практически тот же двигатель, то есть изделие, весьма близкое к финальному образцу. Вертолетов Ми-26 в Воздушно-космических силах России не так много, не более трех десятков. Интенсивность их эксплуатации относительно невелика. Поэтому вполне возможна ситуация, при которой удастся на украинских Д-136 и их ремкомплектах дотянуть до поставок нового российского вертолетного двигателя", - считает эксперт.

Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов добавляет, что сейчас в России Ми-26 выпускается "штучно - в лучшем случае два-три экземпляра в год". Кроме того, были и длительные провалы, когда вертолеты этого типа вообще не делали.

"Особой остроты с двигателями [для Ми-26] сейчас нет. И делать какую-то разновидность ПД-14 только для вертолета российского производства нет смысла, он будет очень дорогой, - считает Карнозов. - Это будет практически единичное производство. Другое дело - этот же двигатель для китайского вертолета. Там может идти речь о большой серии, и тогда и для российских Ми-26 его производство будет оправдано".

По мнению эксперта, в Москве рассчитывают, что российско-китайский тяжелый вертолет взлетит с украинскими двигателями АИ-136Т, а затем произойдет замена украинского двигателя на российский аналог, который будет несколько дороже, но экономичнее. Кроме того, новый российско-китайский вертолет будет несколько меньше, чем Ми-26 - размером примерно с Ми-6. Значит, самый тяжелый вертолет в мире останется все же за Россией, констатирует эксперт.

Проект российско-китайского вертолета уже одобрен на уровне межправительственного соглашения Москвы и Пекина, говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева, опубликованном в пятницу.

"Вертолеты России" и китайская Avicopter обсуждали взаимодействие по проекту тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL) с 2008 года. Его взлетная масса должна составить 38 т, грузоподъемность - 10-15 т, скорость - до 300 км/ч, а дальность полета - до 630 км.

Рамочное соглашение о сотрудничестве в создании вертолета было подписано в 2015 году по итогам встречи Владимира Путина с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином.

Бывший руководитель российского вертолетостроительного холдинга Александр Михеев тогда признавал, что на машине может быть использован украинский двигатель Д-136. Украинская "Мотор Сич" тогда опровергала участие в проекте.

В начале 2016 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов уточнил, что вертолет будет разрабатываться только для китайского рынка. По его словам, в России достаточно универсальных машин семейства Ми-17, а для сверхтяжелых грузов достаточно модернизированных Ми-26.

Михаил Ходаренок, Максим Солопов