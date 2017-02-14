Су-30МКИ за счет сверхманевренности имеет дополнительное преимущество в ближнем воздушном бою - летчик-испытатель



Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для ВВС Алжира по контракту 2015 года истребителей Су-30МКИ(А)

Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для ВВС Алжира по контракту 2015 года истребителей Су-30МКИ(А)Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

Важным преимуществом истребителей семейства Су-30МКИ перед другими боевыми самолетами является сверхманевренность, заявил "Интерфаксу-АВН" во вторник ведущий летчик-испытатель корпорации "Иркут", заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Вячеслав Аверьянов.

"Сверхманевренность обеспечивает превосходство в ближнем бою. Она позволяет быстрее применять вооружение, повышает безопасность полетов", - сказал В.Аверьянов.

Он назвал несостоятельным утверждение, что ближний бой уходит в прошлое. "От истребителя требуется способность вести и дальний, и ближний воздушный бой. Если вы слабы в каком-то из видов боя, именно его противник и будет вам навязывать", - сказал В.Аверьянов.

По его словам, сценарий конкретной боевой ситуации зависит от многих факторов. Например, средства РЭБ могут сорвать применение ракет большой и средней дальности. В этой ситуации ближний бой как способ решения поставленной перед истребителем задачи становится неизбежным.

При этом сам Су-30МКИ, находясь в режиме сверхманевренности, способен выполнять пуски ракет по противнику. "Да, мы проводили пуски ракет класса "воздух-воздух" на режимах сверхманевренности", - сказал В.Аверьянов.

Он отметил, что сверхманевренностью обладают все истребители, созданные на базе Су-30МКИ, включая Су-30СМ.

По словам В.Аверьянова, только сверхманевренностью достоинства Су-30МКИ не исчерпываются. Этот самолет одним из первых в мире был оснащен бортовым радиолокатором с фазированной антенной решеткой, что позволяет одновременно обнаруживать, сопровождать и атаковать значительное число целей.

Важным преимуществом Су-30МКИ В.Аверьянов назвал экипаж из двух летчиков. "Это, безусловно, преимущество. В любом случае двое выполнят боевую задачу лучше, чем один", - сказал он.

Су-30МКИ имеет очень большую, по меркам истребителя, дальность и, соответственно, продолжительность полета. В длительном полете второй член экипажа - это большая помощь. Особенно, когда приходится летать в сложных условиях и над безориентирной местностью - над морем, пустыней, полярными льдами, отметил летчик-испытатель.

"Именно поэтому двухместные истребители семейства Су-30МКИ закупают прибрежные и протяженные страны. Логичным выглядит и выбор Су-30СМ Морской авиацией российского ВМФ", - сказал В.Аверьянов.