Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Су-30МКИ за счет сверхманевренности имеет дополнительное преимущество в ближнем воздушном бою - летчик-испытатель

15.02.2017 Интерфакс-АВН 184 0
0
Понравилась новость?
 0
Су-30МКИ(А)
Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для ВВС Алжира по контракту 2015 года истребителей Су-30МКИ(А)
Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

Важным преимуществом истребителей семейства Су-30МКИ перед другими боевыми самолетами является сверхманевренность, заявил "Интерфаксу-АВН" во вторник ведущий летчик-испытатель корпорации "Иркут", заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Вячеслав Аверьянов.


"Сверхманевренность обеспечивает превосходство в ближнем бою. Она позволяет быстрее применять вооружение, повышает безопасность полетов", - сказал В.Аверьянов.


Он назвал несостоятельным утверждение, что ближний бой уходит в прошлое. "От истребителя требуется способность вести и дальний, и ближний воздушный бой. Если вы слабы в каком-то из видов боя, именно его противник и будет вам навязывать", - сказал В.Аверьянов.


По его словам, сценарий конкретной боевой ситуации зависит от многих факторов. Например, средства РЭБ могут сорвать применение ракет большой и средней дальности. В этой ситуации ближний бой как способ решения поставленной перед истребителем задачи становится неизбежным.


При этом сам Су-30МКИ, находясь в режиме сверхманевренности, способен выполнять пуски ракет по противнику. "Да, мы проводили пуски ракет класса "воздух-воздух" на режимах сверхманевренности", - сказал В.Аверьянов.


Он отметил, что сверхманевренностью обладают все истребители, созданные на базе Су-30МКИ, включая Су-30СМ.


По словам В.Аверьянова, только сверхманевренностью достоинства Су-30МКИ не исчерпываются. Этот самолет одним из первых в мире был оснащен бортовым радиолокатором с фазированной антенной решеткой, что позволяет одновременно обнаруживать, сопровождать и атаковать значительное число целей.


Важным преимуществом Су-30МКИ В.Аверьянов назвал экипаж из двух летчиков. "Это, безусловно, преимущество. В любом случае двое выполнят боевую задачу лучше, чем один", - сказал он.


Су-30МКИ имеет очень большую, по меркам истребителя, дальность и, соответственно, продолжительность полета. В длительном полете второй член экипажа - это большая помощь. Особенно, когда приходится летать в сложных условиях и над безориентирной местностью - над морем, пустыней, полярными льдами, отметил летчик-испытатель.


"Именно поэтому двухместные истребители семейства Су-30МКИ закупают прибрежные и протяженные страны. Логичным выглядит и выбор Су-30СМ Морской авиацией российского ВМФ", - сказал В.Аверьянов.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
ИРКУТ НПК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 15.02 10:30
  • 2
Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
  • 15.02 10:28
  • 3
Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)
  • 15.02 10:06
  • 1
ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
  • 15.02 10:04
  • 23
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 15.02 10:04
  • 1
Американский ответ «Армате»
  • 15.02 09:58
  • 16
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 15.02 09:55
  • 2
ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков
  • 15.02 09:51
  • 3
Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?
  • 15.02 09:49
  • 3
РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
  • 15.02 09:38
  • 1
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
  • 15.02 09:38
  • 1
Китайский авианосец вооружается катапультами
  • 15.02 09:37
  • 1
ПВО в четвертом поколении
  • 15.02 09:31
  • 1
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 15.02 09:25
  • 3474
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.02 09:14
  • 31
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  