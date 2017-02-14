НАТО решило модернизировать самолеты-разведчики



Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACS

Источник: www.militaryparitet.com Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACSИсточник: www.militaryparitet.com

Руководство Североатлантического альянса намерено модернизировать парк самолетов раннего обнаружения и предупреждения АWАCS, базирующихся в немецком Гайленкирхене, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники.

По словам источник, министры обороны стран-членов НАТО уже до конца этой недели планируют распорядиться о разработке обновленной концепции, которая могла бы прийти на смену АWАCS.

Программа закупок новых самолетов-разведчиков будет представлена к 2022 году, первые из них поступят на вооружение к 2035 году, передает Deutsche Welle.

Самолеты-разведчики АWАCS использовались, в частности, при поддержке международной коалиции в борьбе с «Исламским государством*».

В понедельник сообщалось, что военные вертолеты и грузовики американской авиационной бригады, направляющейся на базы Североатлантического альянса в Восточной Европе, прибыли в немецкий порт Бремерхафен.

Алина Назарова