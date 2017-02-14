НАТО решило модернизировать самолеты-разведчики
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Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACS
Источник: www.militaryparitet.com
Руководство Североатлантического альянса намерено модернизировать парк самолетов раннего обнаружения и предупреждения АWАCS, базирующихся в немецком Гайленкирхене, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники.
По словам источник, министры обороны стран-членов НАТО уже до конца этой недели планируют распорядиться о разработке обновленной концепции, которая могла бы прийти на смену АWАCS.
Программа закупок новых самолетов-разведчиков будет представлена к 2022 году, первые из них поступят на вооружение к 2035 году, передает Deutsche Welle.
Самолеты-разведчики АWАCS использовались, в частности, при поддержке международной коалиции в борьбе с «Исламским государством*».
В понедельник сообщалось, что военные вертолеты и грузовики американской авиационной бригады, направляющейся на базы Североатлантического альянса в Восточной Европе, прибыли в немецкий порт Бремерхафен.
Алина Назарова
14.02.2017
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