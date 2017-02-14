РСК «МиГ» может создать корабельную версию МиГ-35



МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.

Источник: Александр Рыбаков МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.Источник: Александр Рыбаков

ЦАМТО, 14 февраля. Корабельная версия новейшего российского истребителя поколения 4++ МиГ-35 может быть создана при соответствующем запросе Минобороны РФ, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

«Это возможно. Особенно с учетом того, что усиленная конструкция МиГ-35 полностью соответствует требованиям к эксплуатации корабельного самолета. В перспективе, при получении соответствующего заказа, мы можем доработать этот самолет и до корабельной версии», – цитирует «РИА Новости» И.Тарасенко.

МиГ-35 – это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.

По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25М. Боевой радиус самолета составляет 1000 км, практический потолок – 17500 м, передает «РИА Новости».