РСК «МиГ» может создать корабельную версию МиГ-35
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МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.
Источник: Александр Рыбаков
ЦАМТО, 14 февраля. Корабельная версия новейшего российского истребителя поколения 4++ МиГ-35 может быть создана при соответствующем запросе Минобороны РФ, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
«Это возможно. Особенно с учетом того, что усиленная конструкция МиГ-35 полностью соответствует требованиям к эксплуатации корабельного самолета. В перспективе, при получении соответствующего заказа, мы можем доработать этот самолет и до корабельной версии», – цитирует «РИА Новости» И.Тарасенко.
МиГ-35 – это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.
По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25М. Боевой радиус самолета составляет 1000 км, практический потолок – 17500 м, передает «РИА Новости».
14.02.2017
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