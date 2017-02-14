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Представлен новый концепт АМСА

15.02.2017 Военный паритет 317 0
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AMCA
Модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)
Источник: militaryparitet.com

Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с партнерами представит на выставке Aero India 2017 доработанную модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Новый концепт имеет крыло и стабилизатор большей площади, увеличенный диаметр входной части воздухозаборников.

Самолет пятого поколения должен иметь способность совершать сверхзвуковой крейсерский полет, малозаметность на основе новейших технологий стелс, радар с АФАР и продвинутую авионику, высокую маневренность.

14.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Компании
HAL
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения

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