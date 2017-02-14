Представлен новый концепт АМСА
|
Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
|
Модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)
Источник: militaryparitet.com
Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с партнерами представит на выставке Aero India 2017 доработанную модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).
Новый концепт имеет крыло и стабилизатор большей площади, увеличенный диаметр входной части воздухозаборников.
Самолет пятого поколения должен иметь способность совершать сверхзвуковой крейсерский полет, малозаметность на основе новейших технологий стелс, радар с АФАР и продвинутую авионику, высокую маневренность.
14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.08.2016 АМСА. Расставлены приоритеты
29.05.2015 Медленная смерть праматери всех тендеров
11.03.2015 Бангалор с дальним прицелом
03.03.2015 КРЭТ продолжит модернизацию ВВС Индии
03.03.2015 КРЭТ может разработать радар для индийского истребителя Tejas
17.02.2015 КРЭТ представит в Индии разработки в области авионики
28.01.2015 F-35 с грузом проблем
06.05.2013 Вялотекущая сага