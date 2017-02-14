Представлен новый концепт АМСА



Модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)

Источник: militaryparitet.com Модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)Источник: militaryparitet.com

Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с партнерами представит на выставке Aero India 2017 доработанную модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Новый концепт имеет крыло и стабилизатор большей площади, увеличенный диаметр входной части воздухозаборников.

Самолет пятого поколения должен иметь способность совершать сверхзвуковой крейсерский полет, малозаметность на основе новейших технологий стелс, радар с АФАР и продвинутую авионику, высокую маневренность.