Ракетчики ЗВО выполнят спецзадачи с помощью комплексов "Искандер"
|
Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
|
Пуск ракеты 9К720 "Искандер-М"
Источник: www.sdelanounas.ru
В рамках внезапной проверки боеготовности военные совершили марш в назначенный район, где отработали задачи по условному применению штатного вооружения
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО), вооруженная оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", выполнит учебно-боевые и специальные задачи в ходе внезапной проверки боевой готовности в округе. Об этом сообщает пресс-служба округа.
"В рамках внезапной проверки боевой готовности военнослужащим ракетного соединения предстоит отработать более 10 учебно-боевых и специальных задач", - говорится в сообщении.
Во вторник ракетчики в кратчайшие сроки осуществили подготовку боевой и специальной техники к выходу из парка боевых машин, совершили марш в назначенный район, где отработали задачи по условному применению штатного вооружения и смене стартовых позиций.
Бригада дислоцирована в Ленинградской области.
"Искандер" предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность действия модификации "Искандер-М" составляет до 500 км.
14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.02.2017 НАТО мобилизуется – Путин проверяет боеготовность (Hamshahri, Иран)
14.02.2017 Более 500 ракетчиков ЗВО подняты по учебной тревоге в Ивановской области
14.02.2017 В Ивановской области начались учения с бригадой "Искандеров"
14.02.2017 На юге Дальнего Востока начались учения с участием комплексов "Искандер-М"
14.02.2017 Учения ракетного соединения, вооруженного "Искандерами", начались под Биробиджаном
13.02.2017 Центральный военный округ получил в 2016 году более 900 единиц оружия и техники
13.02.2017 10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
10.02.2017 Минобороны опровергло удары "Точками" в сирийской провинции Идлиб