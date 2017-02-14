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Ракетчики ЗВО выполнят спецзадачи с помощью комплексов "Искандер"

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 151 0
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Искандер-М
Пуск ракеты 9К720 "Искандер-М"
Источник: www.sdelanounas.ru

В рамках внезапной проверки боеготовности военные совершили марш в назначенный район, где отработали задачи по условному применению штатного вооружения

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО), вооруженная оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", выполнит учебно-боевые и специальные задачи в ходе внезапной проверки боевой готовности в округе. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности военнослужащим ракетного соединения предстоит отработать более 10 учебно-боевых и специальных задач", - говорится в сообщении.

Во вторник ракетчики в кратчайшие сроки осуществили подготовку боевой и специальной техники к выходу из парка боевых машин, совершили марш в назначенный район, где отработали задачи по условному применению штатного вооружения и смене стартовых позиций.

Бригада дислоцирована в Ленинградской области.

"Искандер" предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность действия модификации "Искандер-М" составляет до 500 км.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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