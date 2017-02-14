Минобороны: доклад Human Rights Watch о химоружии в Сирии разрушает репутацию организации



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков отметил, что подобные доклады подготавливают дилетанты со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Доклад организации Human Rights Watch (HRW) о якобы фактах применения сирийскими войсками в Алеппо в 2016 году химического оружия еще больше разрушает ее репутацию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch", - сказал он.

"Если Human Rights Watch действительно хотела бы разобраться с применением химоружия в Сирии, то надо было начать с применения боевиками в сентябре 2016-го в н. п. Марат-Ум-Хауш боевого отравляющего газа - иприта. У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами грунта", - отметил генерал.

Конашенков добавил, что российские военнослужащие центра радиационной, химической и биологической защиты совместно с сирийской стороной предали все имеющиеся у них фактические доказательства экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Сегодня уже февраль 2017-го, но когда ОЗХО завершит свою экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается", - сказал представитель Минобороны.

С чем это связано: давлением конкретной страны-производителя иприта или нерасторопностью отдельных чиновников - и должно быть предметом особого внимания HRW, если это действительно правозащитная организация, резюмировал он.