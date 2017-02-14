Российские ученые помогут французским коллегам в создании прибора для изучения Меркурия



Источник: © AP Photo/Winfried Rothermel Источник: © AP Photo/Winfried Rothermel

Роскосмос также окажет поддержку при установке и тестировании прибора Phebus на космическом аппарате после его поставки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия изготовит поворотный механизм для европейского ультрафиолетового спектрометра Phebus совместного российско-европейского проекта BepiColombo, сообщает сайт госкорпорации "Роскосмос".

"Роскосмос обеспечит разработку, изготовление, автономные испытания и доставку французской стороне российской части прибора - поворотного механизма. Кроме того, Роскосмос окажет поддержку при установке и тестировании прибора Phebus на космическом аппарате после его поставки ЕКА (Европейскому космическому агентству - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Непосредственным изготовителем детали станет российский Институт космических исследований.

Соглашение об участии России в создании данного прибора было подписано во вторник госкорпорацией "Роскосмос" и Национальным центром космических исследований Франции.

Phebus - ультрафиолетовый спектрометр, предназначенный для измерения состава и динамики экзосферы Меркурия.

Проект BepiColombo направлен на изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, в том числе - наблюдение невидимой с Земли стороны этой планеты. Межпланетный зонд планируется запустить в апреле 2018 года. Предприятия госкорпорации "Роскосмос", отмечается в сообщении, участвуют в создании космического аппарата.