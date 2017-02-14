Контракт на поставку С-400 в Индию планируется подписать до конца года



Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400Источник: Михаил Метцель/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 15 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что контракт на поставку новейших зенитных ракетных систем С-400 в Индию будет заключен до конца 2017 года, заявил РИА Новости в среду заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию российских зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года на саммите "Россия-Индия", проходившем на Гоа.

"В настоящее время ведутся контрактные переговоры. Надеемся, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" будет подписан до конца текущего года", - сказал Дрожжов.

По его словам, говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем.