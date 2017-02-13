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Индийские военные будут сбивать ракеты в космосе?

15.02.2017 Warspot 181 0
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Ракета-перехватчик PDV
Ракета-перехватчик дальнего действия Prithvi Defence Vehicle - PDV
Источник: https://defence.pk/

В ближайшее время на вооружении индийской армии могут появиться высотные ракеты-перехватчики. Вчера, 12 февраля, портал indiatimes.com сообщил о том, что индийская Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organization, DRDO) провела успешное испытание нового ракетного оружия.

Ракета, известная под названием PDV (Prithvi defence vehicle), успешно поразила цель на высоте 97 км. В качестве мишени выступала двухступенчатая баллистическая ракета Prithvi-II. Испытания проходили в Бенгальском заливе, а пуск ракеты-перехватчика осуществлялся с полигона, расположенного на острове Уилер (штат Орисса).


Индийская баллистическая ракета Prithvi-II. Источник: idp.justthe80.com

«Наши учёные сделали ракету, которая может атаковать приближающуюся ракету в небе, только четыре-пять стран в мире смогли сделать такое», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, поздравив разработчиков ракеты PDV. Моди также добавил, что в течение двух лет Индия сможет построить «полноценный второй эшелон системы противоракетной обороны».

В последние годы Индия активизировала работы по созданию национальной системы ПРО. Военное ведомство планирует создать двухэшелонную систему противоракетной обороны, которая сможет защитить крупные города и основные военные объекты страны. Радиус действия первого эшелона составит до 2000 км, второго — более 2000 км. В дальнейшем Минобороны Индии намерено сосредоточиться на создании ракет-перехватчиков низколетящих крылатых ракет.

13.02.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
PDV
Компании
DRDO
Минoбороны РФ

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