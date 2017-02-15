РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения



Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50)

Источник: Сергей Бобылев Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50)Источник: Сергей Бобылев

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов сообщил, что на ожидается решение индийской стороны по этому вопросу

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Россия и Индия парафировали проект контракта на опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию истребителя пятого поколения. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Российскими и индийскими специалистами согласован и парафирован проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Ожидаем решения индийской стороны по данному вопросу", - сказал Дрожжов.

Он отметил, что по своим боевым возможностям и характеристикам перспективный многофункциональный истребитель ни в чем не будет уступать российскому перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации (ПАК ФА).

В конце 2016 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что контракт на создание истребителя пятого поколения может быть подписан до конца 2016 года.

В 2007 году Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighting Aircraft). Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут Военно-воздушные силы Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.