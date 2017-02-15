РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: Сергей Бобылев
Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов сообщил, что на ожидается решение индийской стороны по этому вопросу
БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Россия и Индия парафировали проект контракта на опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию истребителя пятого поколения. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.
"Российскими и индийскими специалистами согласован и парафирован проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Ожидаем решения индийской стороны по данному вопросу", - сказал Дрожжов.
Он отметил, что по своим боевым возможностям и характеристикам перспективный многофункциональный истребитель ни в чем не будет уступать российскому перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации (ПАК ФА).
В конце 2016 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что контракт на создание истребителя пятого поколения может быть подписан до конца 2016 года.
В 2007 году Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighting Aircraft). Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут Военно-воздушные силы Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.
14.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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VK
108
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№1
15.02.2017 05:50
молодцы, что парафировали. Теперь имплементировать осталось. parvulus enim est
;))
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просто экспл
3198
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№2
15.02.2017 07:47
учитывая как себя ведут индусы , то я этот договор не парафировал бы , а опарафинил .
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Воин3Dдоп
381
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№3
15.02.2017 09:49
Цитата, просто экспл сообщ. №2
учитывая как себя ведут индусы , то я этот договор не парафировал бы , а опарафинил .Зря вы так, они у нас огромное количество оружия покупают. Понятное дело что они понимают, что являются "особенным" заказчиком и пытаются сбить цену и получить технологии. Мы тоже должны понимать, что технологии они не получат и цена может быть сбита до определенных пределов. Поэтому, нужно без нервов ставить клиентов в стойло.
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