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РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 355 3
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ПАК ФА (Т-50)
Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: Сергей Бобылев

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов сообщил, что на ожидается решение индийской стороны по этому вопросу

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Россия и Индия парафировали проект контракта на опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию истребителя пятого поколения. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Российскими и индийскими специалистами согласован и парафирован проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Ожидаем решения индийской стороны по данному вопросу", - сказал Дрожжов.

Он отметил, что по своим боевым возможностям и характеристикам перспективный многофункциональный истребитель ни в чем не будет уступать российскому перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации (ПАК ФА).

В конце 2016 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что контракт на создание истребителя пятого поколения может быть подписан до конца 2016 года.

В 2007 году Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighting Aircraft). Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут Военно-воздушные силы Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
VK
108
№1
15.02.2017 05:50
молодцы, что парафировали. Теперь имплементировать осталось. parvulus enim est
;))
0
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RU
просто экспл
3198
№2
15.02.2017 07:47
учитывая как себя ведут индусы , то я этот договор не парафировал  бы , а опарафинил .
0
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RU
Воин3Dдоп
381
№3
15.02.2017 09:49
Цитата, просто экспл сообщ. №2
учитывая как себя ведут индусы , то я этот договор не парафировал  бы , а опарафинил .
Зря вы так, они у нас огромное количество оружия покупают. Понятное дело что они понимают, что являются "особенным" заказчиком и пытаются сбить цену и получить технологии. Мы тоже должны понимать, что технологии они не получат и цена может быть сбита до определенных пределов. Поэтому, нужно без нервов ставить клиентов в стойло.
0
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