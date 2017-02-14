Россия продлила Индии лицензию на производство танков Т-90С



Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Первый контракт на поставку таких машин был заключен в 2001 году

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Индии продлили лицензию на производство танков Т-90С.

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов.

"Российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков, и мы готовы удовлетворить любое обращение наших индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С", - сказал Дрожжов.

Первый контракт на поставку танков Т-90 был подписан в 2001 году. Согласно документу, корпорация "Уралвагонзавод" должна был поставить индийскому Минобороны 124 готовые машины, а также машинокомплекты для сборки еще 186 танков.

В 2004 году Россия и Индия подписали дополнительный контракт на лицензионное производство тысячи танков Т-90, а спустя три года заключили соглашение на поставку еще 124 готовых машин, а также машинокомплектов для сборки 223 танков.