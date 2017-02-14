Россия продлила Индии лицензию на производство танков Т-90С
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Рынки и сотрудничество
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Первый контракт на поставку таких машин был заключен в 2001 году
БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Индии продлили лицензию на производство танков Т-90С.
Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов.
"Российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков, и мы готовы удовлетворить любое обращение наших индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С", - сказал Дрожжов.
Первый контракт на поставку танков Т-90 был подписан в 2001 году. Согласно документу, корпорация "Уралвагонзавод" должна был поставить индийскому Минобороны 124 готовые машины, а также машинокомплекты для сборки еще 186 танков.
В 2004 году Россия и Индия подписали дополнительный контракт на лицензионное производство тысячи танков Т-90, а спустя три года заключили соглашение на поставку еще 124 готовых машин, а также машинокомплектов для сборки 223 танков.
14.02.2017
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