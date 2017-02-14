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ОДК представит за рубежом систему для модернизации двигателей МиГ-29

15.02.2017 РИА Новости 217 0
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Двигатели РД-33
Двигатели РД-33 истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии
Источник: Alexander Mladenov / AERO

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) на международном авиасалоне AeroIndia-2017 впервые представит иностранным заказчикам систему БАРК-88, предназначенную для модернизации двигателей истребителя МиГ-29, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОДК.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.

"ОДК на AeroIndia-2017 впервые представляет на международной выставке разработанный санкт-петербургским АО "Климов" новейший цифровой блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88, предназначенный для модернизации систем управления двигателей типа РД-33 самолетов семейства МиГ-29", - сказал официальный представитель ОДК.

Он уточнил, что посетители стенда ОДК смогут увидеть натурный образец БАРК-88, в рамках выставки корпорация планирует провести презентацию его возможностей.

"ОДК готова предложить Индии модернизировать двигатели самолетов МиГ-29 ВВС с помощью БАРК-88. Применение БАРК-88 в системе управления и контроля двигателями РД-33 самолетов МиГ-29 позволяет существенно повысить эксплуатационные возможности истребителя", - подчеркнули в пресс-службе корпорации.

В 2014 году успешно прошли квалификационные испытания БАРК-88, и началось серийное производство агрегата. В 2015 году изделия БАРК-88 были установлены на МиГ-29 пилотажной группы ВВС России "Стрижи".

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
РД-33
Компании
Климов
ОДК УК

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