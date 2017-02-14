Применение беспилотников на 40% повысило эффективность самоходных гаубиц



152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" Источник: http://www.soldiering.ru/ Роман Крайнов 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" Источник: http://www.soldiering.ru/ Роман Крайнов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Использование новейших модификаций беспилотников "Орлан" на 40% повысило эффективность применения самоходных гаубиц "Акация", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Применение новейших модификаций беспилотных летательных аппаратов "Орлан" повысило более чем на 40% боевую эффективность проверенных временем самоходных гаубиц "Акация". Соответствующий результат зафиксирован в ходе тренировок по стрельбе и управлению огнем на Чебаркульском полигоне под Челябинском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с расчетами "Орланов" гвардейцы действовали в составе разведывательно-огневой системы против условного бандформирования, нанесение ударов и корректировка огня велась с помощью дронов.