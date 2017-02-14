Применение беспилотников на 40% повысило эффективность самоходных гаубиц
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152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" Источник: http://www.soldiering.ru/ Роман Крайнов
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Использование новейших модификаций беспилотников "Орлан" на 40% повысило эффективность применения самоходных гаубиц "Акация", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Применение новейших модификаций беспилотных летательных аппаратов "Орлан" повысило более чем на 40% боевую эффективность проверенных временем самоходных гаубиц "Акация". Соответствующий результат зафиксирован в ходе тренировок по стрельбе и управлению огнем на Чебаркульском полигоне под Челябинском", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместно с расчетами "Орланов" гвардейцы действовали в составе разведывательно-огневой системы против условного бандформирования, нанесение ударов и корректировка огня велась с помощью дронов.
14.02.2017
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