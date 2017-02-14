На сайте Минобороны запущен специальный раздел, посвященный форуму "Армия-2017"
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Международный военно-технический форум "Армия-2016"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Раздел будет пополняться выступлениями, презентациями и анонсами от участников и организаторов мероприятия
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Информационно-справочный ресурс, посвященный международному военно-техническому форуму "Армия-2017", запущен на сайте Минобороны РФ. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
"В преддверии международного военно-технического форума "Армия-2017" на сайте Минобороны России начал работу информационно-справочный ресурс о подготовке и проведении форума. На главной странице ресурса размещено обращение министра обороны РФ генерала армии С. К. Шойгу к гостям и участникам форума", - говорится в сообщении.
Планируется, что раздел будет постоянно пополняться выступлениями, презентациями и анонсами от участников и организаторов мероприятия - Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих научно- исследовательских организаций России, высших учебных заведений, разработчиков и производителей вооружения, военной и специальной техники, а также зарубежных партнеров.
Как сообщает департамент, в разделе также будет размещено интерактивное приложение, предоставляющее полную информацию о повестке дня на форуме. Кроме того, на сайте будут доступны материалы докладов брифингов и экспертных круглых столов, прошедших в рамках "Армии-2017".
Для посетителей сайта Минобороны России будет доступна прямая видеотрансляция с церемонии открытия и основных мероприятий форума, а в социальных сетях будет использоваться официальный хэштег - #Армия2017.
Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа следующего года на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
14.02.2017
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