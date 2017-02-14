"Известия": призывники не будут проходить службу на кораблях и подлодках Северного флота



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

С 2017 года все должности на суднах комплектуются исключительно проходящими военную службу по контракту, пишет газета

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие по призыву больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на штаб Северного флота.

Призывники, как отмечается, будут служить только в сухопутных воинских частях. Начиная с 2017 года все должности на кораблях и подводных лодках комплектуются исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, пишет газета. В связи с этим военнослужащие по призыву будут направлены только в части береговых войск СФ: мотострелковые бригады и бригады морской пехоты. Кроме того, призывники пополнят состав наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизии противовоздушной обороны.

Переход к комплектованию контрактниками экипажей кораблей начался еще при предыдущем министре обороны, рассказал изданию бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов. По его словам, при Сергее Шойгу этот показатель достиг 100%. "На флоте сегодня создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подводных лодок. Я говорю о надбавках к денежному довольствию, возможности получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры", - пояснил Касатонов.