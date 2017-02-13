Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС

14.02.2017 bmpd.livejournal.com 180 0
-1
Понравилась новость?
 0

Французский журнал "Air&Cosmos" опубликовал проекции перпективного легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС), разработку которого ведет РСК "МиГ". В сопроводительном описании сообщается, что разработка самолета ведется за счет собственных средств КБ, причем самолет в будущем должен прийти на замену истребителям МиГ-29 и МиГ-35.


Предположительный вид перспективного легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС) разработки РСК "МиГ"
Источник: Петр Бутовский / Air&Cosmos

Самолет имеет аэродинамическую схему «утка», его взлетная масса достигает 15 тонн, максимальный взлетный вес составляет – 25 тонн. Самолет будет оснащен двумя турбореактивными двигателями ВК-10М разработки КБ «Климов» с тягой 10 тонн каждый. Максимальная скорость ЛМФС должна составить от 1,8 до 2 М, а дальность полета с подвесными баками – 4000 км. Вооружение будет размещено во внутренних отсеках.

Альтернативный вариант ЛМФС может получить один двигатель неизвестного на сегодня типа. Это может быть двигатель «Изделие 30», разрабатываемый для истребителя Т-50.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
Климов
МиГ РСК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 14.02 02:07
  • 49
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 14.02 00:42
  • 4
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 13.02 22:40
  • 2
В Таджикистан для совместных учений направлены экипажи Су-25СМ и Су-24М ЦВО
  • 13.02 22:39
  • 2
Вневедомственная охрана Росгвардии защищает около 200 объектов на космодроме Байконур
  • 13.02 22:24
  • 2
Что значит атака России (Odatv.com, Турция)
  • 13.02 22:22
  • 3461
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.02 22:21
  • 2
Все три версии F-35 будут сдерживать Китай
  • 13.02 22:13
  • 18
Контракт на создание модернизированного самолета Ил-96-400М
  • 13.02 22:08
  • 2
Британские субмарины сошли на берег
  • 13.02 22:04
  • 24
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
  • 13.02 22:04
  • 3
"Витязь" - белорусская модернизация Т-72Б
  • 13.02 21:19
  • 6
Т-50 и F-22. Возвращение к ближнему бою
  • 13.02 21:19
  • 7
Минобороны торопит ученых с разработкой нового оружия
  • 13.02 21:08
  • 1
В бой идут батальоны... грузинок
  • 13.02 20:12
  • 844
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  