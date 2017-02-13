Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС

Французский журнал "Air&Cosmos" опубликовал проекции перпективного легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС), разработку которого ведет РСК "МиГ". В сопроводительном описании сообщается, что разработка самолета ведется за счет собственных средств КБ, причем самолет в будущем должен прийти на замену истребителям МиГ-29 и МиГ-35.

Предположительный вид перспективного легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС) разработки РСК "МиГ" Источник: Петр Бутовский / Air&Cosmos

Самолет имеет аэродинамическую схему «утка», его взлетная масса достигает 15 тонн, максимальный взлетный вес составляет – 25 тонн. Самолет будет оснащен двумя турбореактивными двигателями ВК-10М разработки КБ «Климов» с тягой 10 тонн каждый. Максимальная скорость ЛМФС должна составить от 1,8 до 2 М, а дальность полета с подвесными баками – 4000 км. Вооружение будет размещено во внутренних отсеках.

Альтернативный вариант ЛМФС может получить один двигатель неизвестного на сегодня типа. Это может быть двигатель «Изделие 30», разрабатываемый для истребителя Т-50.