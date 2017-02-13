ВВС Индии в рамках выставки «Аэро Индия 2017» должны получить первый национальный самолет ДРЛОиУ



Бразильский ДРЛОиУ EMB-145I для ВВС Индии. Источник: livefist.blogspot.in Бразильский ДРЛОиУ EMB-145I для ВВС Индии. Источник: livefist.blogspot.in

ЦАМТО, 13 февраля. В рамках выставки «Аэро Индия 2017» Военно-воздушным силам Индии планируется передать первый национальный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) в начальной конфигурации.

Об этом заявил председатель Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) доктор С.Кристофер (S.Christopher).

Система была разработана и испытана совместно DRDO и ВВС Индии. В испытаниях и сертификации также участвовали Центр сертификации летной годности военных самолетов (CEMILAC) и Генеральный директорат контроля качества воздушных систем (DGAQA).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2008 года МО Индии подписало с компанией «Эмбраер» контракт стоимостью 210 млн. долл. на поставку трех реактивных самолетов EMB-145 для создания на их базе воздушных систем ДРЛОиУ. Контракт также включал обучение индийских специалистов, техническое обслуживание, поставку запасных частей и наземной аппаратуры. В рамках контракта бразильская компания модифицировала проект EMB-145, что позволило смонтировать на фюзеляже РЛС с активной фазированной антенной решеткой.

Первые две платформы EMB-145I были поставлены в 2012-2013 гг. Самолеты ДРЛОиУ планируется использовать для обнаружения и идентификации воздушных угроз на большой дальности, обнаружения источников радиоизлучения, а также в качестве узла интегрированной системы командования и управления действиями авиации IACCS (Integrated Air Command & Control System).

Разработанный на платформе EMB-145I самолет оснащен РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, вспомогательной РЛС обнаружения, средствами радиоэлектронного противодействия, системами связи (включая спутниковую), комплектом самообороны. EMB-145I оборудован системой дозаправки топливом в воздухе, что увеличивает время патрулирования. Сложное программное обеспечение было разработано для синтеза информации от различных датчиков, что обеспечивает создание полной картины воздушной обстановки для ведения разведки, обнаружения, идентификации и оценки угроз.