За что террористы любят Трампа



Боевики "Исламского государства" на автомобилях Toyota Hilux

Источник: pasadenoid.com Боевики "Исламского государства" на автомобилях Toyota HiluxИсточник: pasadenoid.com

Война с неверными из Сирии перекинется в США

Активисты запрещенной в России террористической организации ИГ называют в социальных сетях миграционный указ Трампа «благословенным запретом». По их мнению, политика Трампа подтверждает, что Запад открыто воюет именно против ислама, а не его радикальных форм. «Газета.Ru» разбиралась, почему Трамп при всей его правой риторике и готовности покончить с международным терроризмом раз и навсегда является идеальным президентом США для ИГ.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран – Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии и Йемена. Помимо этого, на 120 дней был приостановлен прием сирийских беженцев. Все эти страны, кроме Ирана, объединяет то, что на их территории идут гражданские конфликты.

Почти сразу после издания указа в аэропортах США прошли акции протеста против задержания иностранных граждан с действующими американскими визами в паспортах, ряд пострадавших подали иски в суды.

Против указа запротестовали также и федеральные чиновники. Исполняющая обязанности генпрокурора и министра юстиции Салли Йейтс отказалась защищать в суде введенный Трампом запрет на въезд в США мусульман из этих стран, за что была отстранена от должности. Параллельно с этим кризис возник и в другом ведомстве – Государственном департаменте США. Несколько сотен сотрудников Госдепа подписали внутренний меморандум, в котором подвергли критике миграционную политику президента.

«Пост-правда по-исламистски»

Активисты ИГ в социальных сетях называют миграционную реформу Трампа «благословенным запретом» (англ. blessed ban) – по их мнению политика Трампа подтверждает, что Запад уже давно открыто воюет именно против ислама, а не его радикальных форм. И несмотря на то, что громких заявлений по этому поводу лидеры ИГ не делали, есть все признаки того, что «солдаты пропагандистской машины халифата» попробуют обратить ситуацию в свою пользу – привлечь новых сторонников.

В целом организация ИГ всегда умело использовала то, что о ней говорят враги. Когда в августе 2014 года стало известно, что против террористов будет бороться международная коалиция, медиа-активисты ИГ сделали все, чтобы это выглядело неоспоримым доказательством правдивости предсказания пророка Мухаммеда о конце света – в исламской эсхатологии описывается решающее сражение между исламским миром и крестоносцами Запада – победа над тиранией, которая предшествует становлению праведного халифата; в представлении радикалов вместе с тем – мира и гармонии.

Когда же в середине октября прошлого года бойцы сирийской оппозиции при поддержке турецкой бронетехники и авиации отбили (что на самом деле противоречило пророчеству) у ИГ Дабик – сакральное место решающего сражения – пропаганда террористов сумела обратить и это в свою пользу – поражение преподносилось как очередное испытание, призванное отделить зерна от плевел – правоверных от слабых духом отступников.

Теперь ИГ видит в правой риторике Трампа истинный лик западного мира, который раньше скрывался за фарисейской терпимостью. У этого воодушевления также есть и другие причины. Боевики считают, что Трамп скорее напуган, чем озлоблен. Корреспондент New York Times Рукмини Каллимачи пишет в twitter из иракского Мосула: «ИГ, по словам жителя западного Мосула, считает, что их тактика устрашения сработала. Они напугали самого могущественного человека в мире».

«С точки зрения ИГ и «Аль-Каиды» (организации запрещены в Росссии, — прим. «Газета.Ru») Трамп с его политикой является идеальным президентом США. Это тот президент, при котором, как они рассчитывают, трения между мусульманским и христианским сообществами ожесточатся. Сейчас на Западе даже распространен мем «Западная разведка раскрыла план «Аль-Каиды»: ничего не делать и ждать», – рассуждает Евгения Гвоздева, директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC).

Еще 5 ноября, за три дня до выборов президента США, пропагандистский центр «Аль-Хайят», принадлежащий «Исламскому государству», выпустил статью под заголовком «Голосование вероотступников». Основной темой цифрового памфлета был вероотступнический характер любой выборной системы и, в частности, США. Статья исчерпывающе демонстрировала отношение террористов ИГ к обоим кандидатам в президенты США, однако несмотря на призыв бойкотировать выборы, предпочтение авторы статьи отдавали Трампу.

«Тридцать лет Америка доказывает, что политика и Республиканской, и Демократической партий по отношению к мусульманам всего мира никак не отличается», – утверждал буклет ИГ.

Впрочем, даже тогда для террористических пропагандистов Трамп считался меньшим из зол – потому что он мужчина. «Народ, которым управляет женщина, никогда не будет успешным» – приводилось в статье рассуждение со ссылкой на Коран.

Трамп — предвестник Апокалипсиса

«Обратите внимание на то, что все теракты которые проводил ИГ еще задолго до Трампа были направлены не на как можно большее количество жертв, а на то, чтобы обострить отношения между мусульманами и христианами. Еще два года назад ИГ в одном из своих программных документов постулировало: наша задача сделать так, чтобы у мусульман в западном мире не осталось вариантов: или сменить религию, или присоединиться к халифату», – говорит Евгения Гвоздева.

Убитый в прошлом году бомбой официальный представитель ИГ Абу Мухаммад Аль-Аднани постоянно заявлял о чем-то подобном.

Гвоздева напоминает, что о перспективах подобной стратегии заявляли еще идеологи «Аль-Каиды». «Конечно, «Аль-Каида» вела себя несколько иначе – она шла по пути организации больших широкомасштабных терактов. Однако, идеология «Аль-Каиды» еще во время Бен Ладена говорила о том, чтобы рассматривать более перспективной доктрину «тысячи ударов» или «тысячи игл» – вместо масштабных — устраивать мелкие теракты, направленные именно на то, чтобы обострить внутренний климат», – говорит эксперт.

Масштабно эту доктрину начал применять Абу Мусаб аз-Заркави – основатель ячейки «Аль-Каиды» в Ираке, которая так и называлась «Аль-Каида» в Ираке» (АКИ) и на мощностях которой в будущем возникнет ИГ. АКИ действовала в соответствии с текстом озаглавленным «Адарат аль-Тавахаш» или «Управление жестокостью», который был опубликован в интернете в 2004 года в форме руководства и одновременно манифеста об образовании халифата.

Его автор, Абу Бакр Наджи разработал план ослабления западных стран посредством «силы ужаса и истощения», и путем втягивания их в неразрешимые и долгоиграющие конфликты на Ближнем Востоке.

Аз-Заркави действовал чрезвычайно жестоко. Кроме прочего он проводил и массовые показательные казни шиитов – его задачей было максимальное обострение ситуации, втягивание в войну как можно большего количества людей. О коварстве Аз-Заркави свидетельствуют перехваченные спецслужбами письма, адресованные Бен Ладену. Он хотел спровоцировать шиитов на несимметричные действия, чтобы «нерадивые» сунниты со всего мира вступили в войну против этих «язычников».

ИГ выстроило свою кампанию в точности следуя программе Аз-Заркави. Теперь политику Трампа террористы воспринимают как признаки политической нестабильности в самих Штатах.

«Лидеры ИГ неоднократно заявляли, что их задача – раскачать ситуацию в обществе и начать войну в самой Америке. Сейчас политика Трампа идеально укладывается в их прогнозы.

ИГ выдвигает лозунг: «вы принесли в наши страны гражданскую войну, мы принесем ее к вам». Их задача – подтолкнуть все мусульманское сообщество на войну с захватчиками, на войну с христианами. Поэтому все, что касается политики Трампа ИГ оценивает очень позитивно, потому что считают что именно это и спровоцирует мусульман», – говорит Гвоздева.

В день подписания Трампом указа об изменениях в миграционной политике в Техасе вспыхнула одна из крупнейших мечетей штата – до сих пор неизвестно был ли эта поджог или простая случайность. 29 января в мечети канадского Квебека неизвестный в маске открыл огонь из автоматического оружия. Шесть человек погибли и пять получили тяжелые ранения. Полиция Канады считает единственным исполнителем теракта канадца Александра Биссонетта – студента, воспитанного в благополучной семье. Все это ИГ считает признаками начинающейся политической турбулентности и общественного раскола.

«Реакция сторонников ИГ на поджог мечети в Техасе и теракт в Квебеке была одинаковой и в каком-то смысле парадоксальной. Как и любая пропагандистская машина, ИГ ищет аргументы, чтобы доказывать что все, что происходит только приближает к цели. В данном случае теракты в мечетях призваны приблизить час начала глобальной священной войны», – говорит Гвоздева.

Александр Атасунцев