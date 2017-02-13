СМИ: Китай приступил к тестам грузового корабля "Тяньчжоу-1" перед запуском в космос



Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома Вэньчан

Источник: Синьхуа Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома ВэньчанИсточник: Синьхуа

Наземная проверка космического аппарата осуществляется на космодроме "Вэньчан"

ПЕКИН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай приступил к тестовым испытаниям грузового корабля "Тяньчжоу-1" ("Небесный челн-1") в преддверии полета в космос, намеченного на апрель. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую программу пилотируемых полетов.

Наземная проверка космического аппарата осуществляется на космодроме "Вэньчан" (южная островная провинция Хайнань). Корабль весом 13 тонн способен обеспечить транспортировку на орбиту до шести тонн груза. Он состоит из двух отсеков, вместе достигающих в длину 10,6 метра, в диаметре - 3,3 метра.

"Тяньчжоу-1" планируется направить в космос при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход-7"), которая ориентировочно в марте будет готова к эксплуатации.

Как сообщил в ноябре прошлого года директор Китайской программы пилотируемых полетов Ван Чжаояо, "Тяньчжоу-1" состыкуется с лабораторным модулем "Тяньгун-2", который затем продолжит полет в автономном режиме. В ходе их состыковки будет отрабатываться заправка орбитальной станции топливом.

Китай активно продвигает комплексную программу строительства Национальной орбитальной станции, которую собирается окончательно ввести в эксплуатацию к 2022 году.