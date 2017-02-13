Херсонские власти сочли инцидент с батальоном на границе с Крымом исчерпанным



Униформа ВС Украины

Источник: inforesist.org Униформа ВС УкраиныИсточник: inforesist.org

Глава обладминистрации подтвердил, что пострадавших в результате инцидента нет

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Конфликт между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и так называемым крымско-татарским батальоном "Аскер" вблизи КПП Чонгар на границе с Крымом нормализован. Об этом в понедельник заявил глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев в эфире телеканала "112. Украина".

"На сегодняшний день ситуация уже нормализирована", - заявил Гордеев, уточнив, что Вооруженными силами Украины "было принято решение разоружить представителей подразделения ("Аскер")". При этом Гордеев напомнил, что "батальон "Аскер" официально не является воинским формированием". Он также подтвердил, что пострадавших в результате инцидента нет, дело расследует Национальная полиция.

По последним данным, как заявил советник главы МВД Украины Илья Кива, на базе батальона "Аскер" был выявлен арсенал нелегального оружия - "около 50 "Мух" (гранатомет), больше 60 цинков с патронами (в одном цинке 600 патронов), была взрывчатка, найден тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета, нашли даже американскую винтовку М16". По его словам, все это оружие было описано и изъято. Кива подчеркнул, что "Аскер" некорректно называть батальоном, "поскольку он не входит ни в состав ВСУ, ни в состав Национальной гвардии". "Официально это просто общественная организация", - уточнил он.

Блокада Крыма

Крымско-татарский батальон "Аскер" стал известен после того, как 20 сентября 2015 года совместно с украинскими националистами начал бессрочную блокаду Крыма - сначала товарную, а затем и энергетическую. В октябре - ноябре 2015 года радикалы повредили на территории Херсонской области опоры линий электропередачи, связывающих Крым с Украиной, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров и часть прилегающей территории самой Украины. После этого в течение двух недель они препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения.

В настоящее время, как сообщил корреспонденту ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян, члены "Аскер" участвуют в совместном с украинскими пограничниками контроле границы с Крымом.