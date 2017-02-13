Минобороны РФ обеспечило жильем около 114 тыс. военнослужащих в 2016 году
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Cтроительство ГК «СУ-155» дома для военнослужащих на 166 квартир
Источник: http://su155.ru/
Глава департамента жилищного обеспечения ведомства также рассказал, что в прошлом году более 20 тыс. человек были включены в накопительно-ипотечную систему для военнослужащих
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ обеспечило жильем около 114 тыс. военнослужащих в 2016 году. Об этом в понедельник сообщил начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.
"Задачи по обеспечению военнослужащих постоянным и служебным жильем военнослужащих, поставленные перед органами жилищного обеспечения в 2016 году, в целом выполнены, а по некоторым показателям даже перевыполнены. В 2016 году департаментом и региональными управлениями жилищного обеспечения выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 114 тысяч военнослужащих", - сказал Пирогов.
По его словам, 5,2 тыс. военнослужащих были обеспечены квартирами, 6,3 тыс. - жилищными субсидиями, 29 тыс. - служебным жильем, 59 тыс. военнослужащих получили компенсацию за найм жилья и 14 тыс. военнослужащих приобрели квартиры благодаря накопительно-ипотечной системы.
Кроме того, по словам Пирогова, в 2016 году более 20 тыс. человек были включены в накопительно-ипотечную систему для военнослужащих, что превысило плановые показатели на 20%. Участник накопительно-ипотечной системы уже через три года после вступления в программу может приобрести жилье с использованием жилищного займа.
13.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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