БПК "Североморск" приступил к учениям в Аравийском море



Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"

Источник: Aleksey Lisitsyn Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"Источник: Aleksey Lisitsyn

В маневрах "Аман-2017" участвуют корабли девяти государств

МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Североморск" вместе с кораблями других государств приступил к активной фазе международных военно-морских учений "Аман-2017" в Аравийском море.

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Учение проходит в два этапа на береговой базе ВМС Пакистана в порту Карачи и в акватории Аравийского моря. В качестве наблюдателей привлечены военные моряки из 71 страны, "Аман-2017" проходит под девизом "Вместе за мир", - сказали в пресс-службе.

В активной фазе учений принимают участие боевые корабли и суда обеспечения девяти государств. Военные моряки отрабатывают совместные тренировки, проведение досмотров, борьбу с пиратством и защиту маршрутов международной торговли.

Дальний поход БПК "Североморск" продолжается с 15 октября 2016 года. На первом этапе похода корабль входил в состав авианосной группы Северного флота с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

За время плавания экипаж "Североморска" отработал внутрикорабельные учения от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до противовоздушной и противолодочной обороны.