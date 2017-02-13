БПК "Североморск" приступил к учениям в Аравийском море
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Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"
Источник: Aleksey Lisitsyn
В маневрах "Аман-2017" участвуют корабли девяти государств
МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Североморск" вместе с кораблями других государств приступил к активной фазе международных военно-морских учений "Аман-2017" в Аравийском море.
Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Учение проходит в два этапа на береговой базе ВМС Пакистана в порту Карачи и в акватории Аравийского моря. В качестве наблюдателей привлечены военные моряки из 71 страны, "Аман-2017" проходит под девизом "Вместе за мир", - сказали в пресс-службе.
В активной фазе учений принимают участие боевые корабли и суда обеспечения девяти государств. Военные моряки отрабатывают совместные тренировки, проведение досмотров, борьбу с пиратством и защиту маршрутов международной торговли.
Дальний поход БПК "Североморск" продолжается с 15 октября 2016 года. На первом этапе похода корабль входил в состав авианосной группы Северного флота с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
За время плавания экипаж "Североморска" отработал внутрикорабельные учения от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до противовоздушной и противолодочной обороны.
13.02.2017
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