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"Росэлектроника" покажет в Эмиратах системы управления ПВО и артиллерией

14.02.2017 Lenta.ru 82 0
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Polyana-D4M1
Автоматизированная система управления огнем "Поляна-Д4" Источники: http://www.ausairpower.net/

На выставке IDEX-2017 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) российская делегация покажет новые системы управления для зенитных ракетных бригад и артиллерийских подразделений. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

В частности, головной разработчик подобной техники (пензенское АО "Радиозавод") продемонстрирует автоматизированную систему управления зенитной ракетной бригадой "Поляна-Д4М1".

"Разработка представляет собой мобильную систему, способную объединять все разновидности зенитных ракетных комплексов в единую информационно-управляющую систему и способную распределять группы воздушных целей между различными зенитными комплексами. Система обеспечивает высокую эффективность при ведении до нескольких сотен воздушных целей", — рассказали в компании.

Кроме того, на выставке, которая пройдет с 19 по 23 февраля, будет показан носимый комплекс автоматизированного управления артиллерийской батареей.

"Поляна" — семейство автоматизированных систем управления зенитной ракетной бригады или смешанной группировкой сил войсковой ПВО. Первая версия ("Поляна-Д4") принята на вооружение в 1986 году. В состав управляемой группировки могут входить зенитные комплексы (системы) С-300В, "Бук", "Тор", "Тунгуска". Новая модификация 9С52М1 "Поляна-Д4М1" начала поступать в войска в начале 2010-х годов.

По данным производителя, система одновременно обрабатывает информацию о 500 воздушных целях в зоне видимости до 1,6 тысяч километров. Из них автоматически берутся на сопровождение до 255 целей с максимальными скоростями до 2550 метров в секунду, находящихся на высоте до 51 километра. По оценкам специалистов, применение координирующей системы управления бригадой позволяет повысить ее боевую эффективность на 25-40 процентов в различных условиях (по сравнению с зенитными дивизионами, управляемыми изолированно).

13.02.2017
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Поляна-Д4
С-300
С-300В
Тор
Тунгуска
Компании
Росэлектроника

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