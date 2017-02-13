Россия завершила поставку истребителей МиГ-29К по контракту в Индию
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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МиГ-29КУБ ВВС Индии. Источник: ОАО РСК «МиГ»
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия завершила поставку корабельных истребителей МиГ-29К/Куб в интересах ВМС Индии, сообщил в понедельник РИА Новости гендиректор предприятия-производителя данной машины - РСК "МиГ" - Илья Тарасенко.
Ранее Россия и Индия подписали контракт на поставку 29 палубных истребителей МиГ-29К/Куб.
"В 2016 году мы завершили масштабный контракт на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/Куб", - сказал Тарасенко.
Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства.
На сегодняшний день в ВВС Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29 (а также его корабельная версия МиГ-29К/Куб), Су-30МКИ, военно-транспортные самолеты Ил-76, топливозаправщики Ил-78 и многие другие модели.
"Хотел бы отметить, что сегодня наш портфель заказов составляет порядка 4 миллиардов долларов - это один из крупнейших портфелей заказов в рамках военно-технического сотрудничества", - добавил Тарасенко.
Он уточнил, что "основным нашим партнером остается Индия, также мы работаем со странами, где эксплуатируются МиГ-29, это Перу, Болгария и Польша".
"В странах, где имеются эти истребители, у нас есть контрактные обязательства и мы их исполняем. Естественно, мы рассчитываем подписать и новые контракты, активно продвигаем МиГ-35, проводим переговоры с рядом стран", - заключил гендиректор РСК "МиГ".
13.02.2017
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