Тульские десантники примут участие в учениях на западе Белоруссии в апреле
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Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Учение с участием тульского соединения Воздушно-десантных войск России запланировано на апрель на западе Белоруссии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Уточняется, что в понедельник делегация российских ВДВ с официальным визитом прибыла в белорусский Брест. Делегация ВДВ посетит 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду белорусских сил специальных операций. В течение трехдневного визита военные эксперты двух стран проведут совместные переговоры об участии подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в тактическом учении ССО Белоруссии.
"Проведение тактического учения на территории Брестской области республики Беларусь с участием подразделения ВДВ России запланировано на апрель 2017 года… Участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ, проводимым за пределами Российской Федерации в текущем году", - сообщает ведомство в понедельник.
13.02.2017
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