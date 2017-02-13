Тульские десантники примут участие в учениях на западе Белоруссии в апреле



Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме ДягилевоИсточник: Евгений Биятов / РИА Новости

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Учение с участием тульского соединения Воздушно-десантных войск России запланировано на апрель на западе Белоруссии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что в понедельник делегация российских ВДВ с официальным визитом прибыла в белорусский Брест. Делегация ВДВ посетит 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду белорусских сил специальных операций. В течение трехдневного визита военные эксперты двух стран проведут совместные переговоры об участии подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в тактическом учении ССО Белоруссии.

"Проведение тактического учения на территории Брестской области республики Беларусь с участием подразделения ВДВ России запланировано на апрель 2017 года… Участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ, проводимым за пределами Российской Федерации в текущем году", - сообщает ведомство в понедельник.