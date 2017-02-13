Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Тульские десантники примут участие в учениях на западе Белоруссии в апреле

14.02.2017 РИА Новости 75 0
0
Понравилась новость?
 0
Ил-76
Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Учение с участием тульского соединения Воздушно-десантных войск России запланировано на апрель на западе Белоруссии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что в понедельник делегация российских ВДВ с официальным визитом прибыла в белорусский Брест. Делегация ВДВ посетит 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду белорусских сил специальных операций. В течение трехдневного визита военные эксперты двух стран проведут совместные переговоры об участии подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в тактическом учении ССО Белоруссии.

"Проведение тактического учения на территории Брестской области республики Беларусь с участием подразделения ВДВ России запланировано на апрель 2017 года… Участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ, проводимым за пределами Российской Федерации в текущем году", - сообщает ведомство в понедельник.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 14.02 02:07
  • 49
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 14.02 00:42
  • 4
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 13.02 22:40
  • 2
В Таджикистан для совместных учений направлены экипажи Су-25СМ и Су-24М ЦВО
  • 13.02 22:39
  • 2
Вневедомственная охрана Росгвардии защищает около 200 объектов на космодроме Байконур
  • 13.02 22:24
  • 2
Что значит атака России (Odatv.com, Турция)
  • 13.02 22:22
  • 3461
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.02 22:21
  • 2
Все три версии F-35 будут сдерживать Китай
  • 13.02 22:13
  • 18
Контракт на создание модернизированного самолета Ил-96-400М
  • 13.02 22:08
  • 2
Британские субмарины сошли на берег
  • 13.02 22:04
  • 24
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
  • 13.02 22:04
  • 3
"Витязь" - белорусская модернизация Т-72Б
  • 13.02 21:19
  • 6
Т-50 и F-22. Возвращение к ближнему бою
  • 13.02 21:19
  • 7
Минобороны торопит ученых с разработкой нового оружия
  • 13.02 21:08
  • 1
В бой идут батальоны... грузинок
  • 13.02 20:12
  • 844
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  