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Учения ракетного соединения, вооруженного "Искандерами", начались под Биробиджаном

14.02.2017 ИТАР-ТАСС 70 0
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рабочие места оператора топопривязки, навигации и командира
СПУ 9П78-1 ОТРК "Искандер": рабочие места оператора системы топопривязки и навигации и командира расчета (кадры из рекламного фильма ЦКБ "Титан")
Источник: http://youtube.com/

Ракетчикам предстоит отработать ряд учебно-боевых задач, но без проведения боевых пусков - расчеты должны будут обнаружить цели и условно уничтожить их электронными пусками ракет

БИРОБИДЖАН, 13 февраля. /ТАСС/. Командно-штабные учения ракетного соединения, вооруженного оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М", начались в Еврейской автономной области. Об этом сообщил  журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий", - сказал Гордеев.

По его словам, в точке назначения военные развернули комплексы с марша на неподготовленных позициях, проверили работоспособность систем ракет, а также занимались перегрузкой ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.

Ракетчикам предстоит отработать ряд учебно-боевых задач, но без проведения боевых пусков - расчеты должны будут обнаружить цели и условно уничтожить их электронными пусками ракет.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ

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