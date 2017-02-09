«Элбит системз» модернизирует вертолеты Ми-17 неназванного заказчика в регионе АТР



Mi-17 ВВС Ганы

Источник: Дмитрий Гринюк / fotki.yandex.ru Mi-17 ВВС ГаныИсточник: Дмитрий Гринюк / fotki.yandex.ru

ЦАМТО, 9 февраля. Компания «Элбит системз» (Elbit Systems) 8 февраля объявила о заключении с неназванным заказчиком из Азиатско-Тихоокеанского региона контракта на проведение модернизации и обслуживания нескольких десятков вертолетов Ми-17.

Стоимость соглашения оценивается в 110 млн. долл. Проект будет реализован в течение следующих пяти лет. Детали проекта модернизации не раскрываются, но, по мнению «Джейнс дифенз уикли», он предполагает оснащение вертолетов нашлемной системой ночного видения/отображения полетной информации ANVIS/HUD-24T.

Стандартная версия ANVIS/HUD 24T в настоящее время принята на вооружение ВС многих стран мира, включая Израиль и США. Она обеспечивает увеличение ситуационной осведомленности экипажа.

На установленном на шлеме пилота индикаторе системы ANVIS/HUD-24 отображается необходимая пилотажно-навигационная информация, данные о точках маршрута полета, целях и угрозах. Система облегчает полет в условиях плохой видимости, включая сложные метеоусловия и ночные полеты.

«Элбит системз» предлагает ANVIS/HUD 24T эксплуатантам вертолетов Ми-8/17 как составная часть более широкой программы модернизации «Эндор» (Andor), которая включает установку электрооптического/ИК блока наблюдения, «стеклянной» кабины с многофункциональными дисплеями, метео-РЛС, нового вооружения, средств связи/навигации, модернизацию средств самообороны.

Хотя вертолеты Ми-8/17 были поставлены во многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, исходя их текста сообщения, наиболее вероятными заказчиками модернизации, по мнению ЦАМТО, являются Вьетнам, Индия или Индонезия.

Проблема пилотирования вертолета в условиях плохой видимости приводит к серьезным потерям во всех странах мира. По этой причине в последнее время активизировались проекты разработки решений, которые облегчают полет при неблагоприятных метеоусловиях, в условиях пыльного вихря при посадке/взлете, недостаточного освещения и ночью.

По заявлению «Элбит системз», она обладает обширным практическим опытом модернизации вертолетов, включая переоборудование транспортных и десантных вертолетов в многоцелевые платформы, модернизацию существующих транспортных и ударных вертолетов, поставку ультрасовременных систем для техники последнего поколения и обеспечение обслуживания и поддержки. Компания способна выступить в качестве основного подрядчика, интегратора систем, поставщика компонентов.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Бецалеля Махлиса, «Элбит системз» является одной из ведущих компаний на рынке модернизации советских вертолетов. Она реализовала и продолжает выполнять программы, направленные на повышение боевых возможностей данных машин, обеспечение безопасности полетов в ночное и дневное время. Поскольку рынок «устаревших вертолетов» растет быстро, компания рассчитывает на получение дополнительных заказов на проведение модернизации.