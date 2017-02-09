Французский авианосец Charles de Gaulle начал средний ремонт
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Ввод французского атомного авианосца R 91 Charles de Gaulle в сухой док Vauban № 1 докового комплекса Les Grands Bassins Vauban арсенала французского судостроительного объединения DCNS в Тулоне для прохождения второго среднего ремонта. 02.06. 2017 года
Источник: ВМС Франции
Как cообщило министерство обороны Франции, 6 февраля 2017 года единственный авианосец французского флота R 91 Charles de Gaulle был введен в сухой док Vauban № 1 докового комплекса Les Grands Bassins Vauban арсенала французского судостроительного объединения DCNS в Тулоне для прохождения второго среднего ремонта (Second Arrêt Technique Majeur). Ремонтные и модернизационные работы, осуществляемые DCNS, продлятся 18 месяцев и будут иметь стоимость около 1,2 млрд евро, трудозатраты составят около 4 млн человеко-часов. Всего к работам будет привлечено 180 компаний-подрядчиков, а также будет активно задействован экипаж авианосца, на долю которого придется 25% всего объема работ.
В ходе ремонта, помимо прочего,будет произведена перезарядка активных зон обеих ядерных реакторов К15 главной энергетической установки корабля. На авианосце также планируется замена РЛС общего обнаружения DRBV-15 на многофункциональную РЛС Thales SMART-S, установка новой навигационной РЛС компании Terma, панорамной электронно-оптической системы обнаружения Artemis и новой системы госопознавания IFF NG.
Авианосец Charles de Gaulle был построен в арсенале DCN (DCNS) в Бресте и вошел в состав ВМС Франции 18 мая 2001 года. Первый средний ремонт корабль прошел в арсенале в Тулоне с июля 2007 года по декабрь 2008 года. Сообщается, что к настоящему времени с корабля были произведены более 41 тысячи катапультных стартов самолетов.
Тулонский комплекс Les Grands Bassins Vauban, где осуществляется ремонт аваносца, был сооружен в 1911-1927 годах и включает два больших сухих дока Vauban № 1 и № 2 длиной 422 и шириной 44 м каждый, бывших в свое время крупнейшими в мире.
09.02.2017
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