На Тайване официально начата программа создания учебно-боевого самолета ХТ-5



Модель перспективного тайваньского учебно-боевого самолета AIDC XAT-5 (XT-5) в экспозиции выставки TADTE-2015. Тайбэй, август 2015 года

Источник: www.hccapa.com Модель перспективного тайваньского учебно-боевого самолета AIDC XAT-5 (XT-5) в экспозиции выставки TADTE-2015. Тайбэй, август 2015 годаИсточник: www.hccapa.com

7 февраля 2017 года на Тайване в городе Тайчжуне в присутствии президента Китайской Республики Цай Инвэнь состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между министерством национальной обороны Китайской Республики и ведущим тайваньским оборонным научно-исследовательским центром Чжуншаньским институтом науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, CSIST) и тайваньской авиастроительной компанией Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) на полномасштабную разработку и поставку для ВВС Тайваня сверхзвукового учебно-боевого самолета ХТ-5 Blue Magpie.

Общая стоимость программы, финансировать которую обязалось министерство национальной обороны, определена в 68,6 млрд тайваньских долл (около 2,2 млрд долл США). Планируется построить два прототипа ХТ-5, первый из которых должен быть готов в 2019 году и начать летные испытания в 2020 году. Поставку же 66 серийных самолетов для ВВС Тайваня постройки AIDC планируется завершить уже в 2026 году.

Учебно-боевой самолет ХТ-5 (ранее обозначался ХАТ-5) разрабатывается на основе ранее разработанного и выпускавшегося AIDC для ВВС Тайваня легкого истребителя F-СК-1 Ching-kuo (был прекращен выпуском в 1999 году). Самолет ХАТ-5 основывается на конструкции двухместного учебно-боевого истребителя F-СК-1В, но должен иметь облегченный планер с широким применением композиционных материалов. Самолет лишится РЛС и пушечного вооружения, но при этом получит усиленное шасси и увеличенный запас топлива. Двигатели Honeywell/ITEC F125 будут сохранены, что обеспечит самолету возможность достижения сверхзвуковой скорости.

Разработка ХТ-5 была начата в 2013 году в ответ на тендерные требования министерства национальной обороны Китайской Республики на учебно-боевой самолет нового поколения для использования для повышенной подготовки и в качестве переходного. Самолеты ХТ-5 планируются для замены используемых в настоящее время в ВВС Тайваня учебно-боевых самолетов АТ-3 производства AIDC 1980-х годов и двухместных учебно-боевых истребителей Northrop F-5F Tiger II.

AIDC первоначально выдвинула на рассмотрение ВВС Тайваня два проекта - глубоко модернизированного все того же АТ-3 под обозначением AT-3 MAX Advanced Trainer, и ХАТ-5 на основе конструкции F-СК-1В Ching-kuo. Однако с начала 2016 года проект AT-3 MAX Advanced Trainer оставлен и компания сконцентрировалась на начале полноценной разработки ХТ-5, который теперь официально законтрактован министерством национальной обороны.

ВВС Тайваня ранее также рассматривали возможность приобретения учебно-боевого самолета иностранного типа - итальянского Leonardo M-346 Master или южнокорейского KAI T-50 Golden Eagle, со сборкой на AIDC. Однако эти варианты были отвергнуты главным образом из-за неизбежных в этом случае для Тайваня политических проблем.