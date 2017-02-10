В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года
Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25. 7 февраля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что в серийных объёмах этот самолёт больше выпускаться не будет.
«Су-25 у нас в серийных объёмах производиться больше не будет. Мы занимаемся только модернизацией уже новой версии Су-25ТМ», — заявил Мантуров. В качестве замены Су-25 министр назвал учебно-боевой самолёт Як-130, который также может использоваться как лёгкий штурмовик.
Су-25ТМ был создан в 80-е годы на базе штурмовика Су-25Т, который, в свою очередь, является модификацией Су-25. Модификация Су-25ТМ претерпела немало изменений и улучшений (новая авионика и расширенная номенклатура вооружений), поэтому на экспорт предлагалась под названием Су-39.
|Ударный противотанковый штурмовик Т8ТМ Су-39 (Су-25ТМ)
Источник: http://img-fotki.yandex.ru/
Штурмовик Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро имени П. О. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих стран бывшего СССР, а также африканских и ближневосточных государств.
09.02.2017
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akex
86
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№1
10.02.2017 02:33
Такого как Мантуров можно было назначить министром только серьезно заболев,он совершенно не соответствует занимаемой должности. Как можно заменить бронированный Су-25 алюминиевым учебно-боевым Як-130?! Посадите Мантурова и его семью на Як-130 и отправьте в горячую точку,посмотрим на этого ( героя ).
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