

Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года

Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 годаИсточник: Евгений Волков / forums.airforce.ru

В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25. 7 февраля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что в серийных объёмах этот самолёт больше выпускаться не будет.

«Су-25 у нас в серийных объёмах производиться больше не будет. Мы занимаемся только модернизацией уже новой версии Су-25ТМ», — заявил Мантуров. В качестве замены Су-25 министр назвал учебно-боевой самолёт Як-130, который также может использоваться как лёгкий штурмовик.

Три переданных ВКС России Иркутским авиационным заводом ПАО "Корпорация "Иркут" учебно-боевых самолета Як-130 с красными бортовыми номерами "44" (серийный номер 1312), "45" (серийный номер 1313) и "46" (серийный номер 1314) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) при перелете из Иркутска в Армавир. 26.11.2016 Источник: Светлана Балавева / rebucia87.livejournal.com

Су-25ТМ был создан в 80-е годы на базе штурмовика Су-25Т, который, в свою очередь, является модификацией Су-25. Модификация Су-25ТМ претерпела немало изменений и улучшений (новая авионика и расширенная номенклатура вооружений), поэтому на экспорт предлагалась под названием Су-39.

Ударный противотанковый штурмовик Т8ТМ Су-39 (Су-25ТМ) Источник: http://img-fotki.yandex.ru/

Штурмовик Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро имени П. О. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих стран бывшего СССР, а также африканских и ближневосточных государств.