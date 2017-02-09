Fox News узнал о проведенном в Иране испытании ракеты



Иранская ракета-носитель Simorgh

Источник: IRNA Иранская ракета-носитель SimorghИсточник: IRNA

Иран запустил еще одну ракету с той же стартовой площадки к востоку от Тегерана, где было в прошлом месяце проведено испытание баллистической ракеты. Об этом телеканалу Fox News сообщил американский чиновник.

Согласно полученным сведениям, иранцы запустили в среду, 8 февраля, ракету класса "земля-воздух" малой дальности — несколько десятков километров.

Это испытание прошло менее чем через неделю после того, как США объявили о новых ограничительных мерах в отношении Ирана.

3 февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана. В черный список были включены 13 физических лиц и 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что расширение ограничений связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению "Хезболла", которое в США считают террористическим.

На следующий день министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма.