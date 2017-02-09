Росгвардия решила провести собственный оружейный салон
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Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Руководство Национальной гвардии России решило провести собственную выставку вооружений, заявили РИА Новости в четверг в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.
"Данное мероприятие намечено провести в конце мая текущего года. Место проведения точно пока не выбрано",- заявили в ведомстве.
Там пояснили, что по своему масштабу этот форум будет сопоставим с выставкой "Интерполитех".
"Желание провести свою выставку вызвано тем, что "Интерполитех" - это, в большей степени, полицейский форум. В свою очередь, Росгвардия делает упор на войсковое вооружение", - пояснили в департаменте.
Предстоящая выставка-салон будет иметь как открытую, так и закрытую экспозиции.
09.02.2017
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