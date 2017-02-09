В Тамбове вдвое увеличат производство военных комплексов связи за два года



Командно-штабная машина (КШМ) Р-149АКШ-1

Источник: sdelanounas.ru Командно-штабная машина (КШМ) Р-149АКШ-1Источник: sdelanounas.ru

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тамбовские предприятия Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) в течение двух лет нарастят объемы производства военных комплексов связи вдвое, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ОПК.

В состав тамбовского кластера ОПК входят заводы "Октябрь", "Ревтруд", "Тамбоваппарат" и "Тамбовский НИИ радиотехники "Эфир". Их основная продукция - комбинированные радиостанции и командно-штабные машины, в том числе Р-145БМ "Чайка", Р-166 "Артек", Р-149, а также комплексы РЭБ "Борисоглебск-2" и "Инфауна".

"В течение двух лет предприятия тамбовского кластера "Объединенной приборостроительной корпорации" планируют в 2 раза нарастить объемы производства военной техники связи", сказал официальный представитель ОПК.

Он добавил что договоренности о заключении ряда длительных контрактов на срок 3-5 лет были достигнуты на этой неделе в ходе рабочих встреч, прошедших в Тамбове с участием заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, губернатора региона Александра Никитина и генерального директора ОПК Александра Якунина.

В рамках соглашений на базе тамбовских предприятий ОПК планируется создать научно-производственное объединение, работа которого выстраивается по принципу "единого конвейера" - от конструкторской разработки до финишной сборки.

"Сегодня оборонный кластер в Тамбовской области работает как единый механизм, подчиненный общим целям. Совместно с основными заказчиками мы продолжаем решать проблемы загрузки мощностей, улучшения качества продукции. С учетом существующего спроса на военную технику связи в течение ближайших двух лет мы рассчитываем вывести производство этой продукции в Тамбове на уровень примерно 8-9 млрд рублей в год", - подчеркну Якунин, слова которого приводит пресс-служба.

В ОПК уточнили, что на сегодняшний день уже запущены необходимые корпоративные процедуры, связанные с объединением научных и производственных площадок. В частности, в завершающую стадию вошел ряд проектов технического перевооружения предприятий, а также создано единое конструкторское бюро, где собраны лучшие специалисты со всех четырех заводов.

Тамбовские предприятия вошли в состав ОПК в 2014 году, находясь в кризисном состоянии. В период 2011-2013 годов на предприятиях сформировался критический уровень убытков. Общая сумма долгов перед поставщиками и банками только завода "Ревтруд" превысила 1 млрд рублей, что привело к хроническим задержкам зарплаты, дефициту оборотных средств и фактически предбанкротному состоянию предприятия.

Принятые руководством ОПК антикризисные меры позволили в 2016 году выполнить государственный оборонный заказ. Кроме того, в полном объеме ликвидированы долги по зарплате, на 10 % снижены накладные расходы предприятий кластера, достигнуты договоренности с основными кредиторами о реструктуризации задолженности.