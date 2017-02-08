Российские ученые испытали новую технологию управления роботами в космосе



Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

Источник: Александр Кряжев / РИА Новости Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во ВладивостокеИсточник: Александр Кряжев / РИА Новости

Новый подход позволит создавать роботов для исследования других планет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета протестировали новую технологию управления робототехникой на больших расстояниях от Земли, сообщила пресс-служба ДВФУ.

"Новая технология позволит решить проблему задержки сигналов при их передаче на большие расстояния от Земли и обеспечить более стабильную работу роботов, например, в космическом пространстве" - говорится в сообщении.

Для решения задачи ученые предложили управлять роботами не с помощью команд в режиме реального времени, а с использованием мини-программ, которые аппарат с искусственным интеллектом самостоятельно реализует в автономном режиме. Периодически такие программы вновь посылаются роботу, и он также их исполняет, учитывая возможное появление препятствий в условиях неопределенности.

В рамках исследования в Москве и Владивостоке были созданы группы роботов, в которых выделялись лидер и ведомые. Управление ими велось поочередно из разных концов страны: лидерам посылались мини-программы для выполнения конкретной миссии, они формировали задачи своим ведомым и выполняли задачу. При этом лидер, обладая искусственным интеллектом, наблюдал за групповой работой и корректировал задания тем, у кого возникали проблемы. После завершения задачи лидер передавал информацию оператору, и тот, в зависимости от степени выполнения, пересылал новую программу.

В дальнейшем ученые планируют расширить подобные эксперименты и проводить их с коллегами из других стран. По словам ученых, новый подход в перспективе позволит создавать роботов для исследования других планет, например, Марса.