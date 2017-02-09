Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Флагман ТОФ "Варяг" условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфере

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 85 0
0
Понравилась новость?
 +1

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Также экипаж крейсера провел зенитно-ракетные стрельбы комплексом "Оса-МА" по воздушным целям

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг", отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), обнаружил и условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфере, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Два авиазвена истребителей Су-35, взлетевших с аэродрома Центральная Угловая под Владивостоком, были взяты на сопровождение боевыми расчетами зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса "Форт". Самолеты, имитирующие авианалет условного противника и заходившие на крейсер с различных направлений на высотах свыше 15 километров с входом в зону огневого поражения корабля, были условно уничтожены электронными пусками ЗРК "Форт", - сообщил Матвеев.

Кроме того, экипаж "Варяга" провел зенитно-ракетные стрельбы комплексом "Оса-МА" по воздушным целям.

В ближайшие дни моряки ТОФ проведут артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, имитирующим огневые точки и надводный корабль условного противника. Стрельбы будут вестись на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки. После выполнения огневых задач экипаж корабля совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации флота отработает вопросы противолодочной обороны, проведет ряд корабельные учения по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.

Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Варяг
Ка-27
Оса-АКМ
Су-35
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.02 02:49
  • 1
Как обращаться с реваншистской Россией (The National Interest, США)
  • 10.02 02:47
  • 1
Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"
  • 10.02 02:46
  • 1
МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США
  • 10.02 02:43
  • 1
ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
  • 10.02 02:40
  • 1
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
  • 10.02 02:35
  • 1
Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
  • 10.02 02:33
  • 1
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
  • 10.02 02:30
  • 3407
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.02 02:28
  • 1
Французы занялись разработкой гибридного вертолета
  • 10.02 02:14
  • 38
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 10.02 02:08
  • 1
Старик и море
  • 10.02 01:20
  • 9
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 10.02 01:20
  • 10
SDB и JDAM. Китайские подражания
  • 10.02 01:08
  • 1
Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером
  • 10.02 01:04
  • 27
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  