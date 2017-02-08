ОАК сообщила о контроле избыточных производственных площадей



ОАО "ОАК" ОАО "ОАК"

Директор департамента развития индустриальной модели Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Тарасов заявил, что ОАК располагает избыточными производственными площадями. Об этом сообщает RNS.

«Наши производственные площади превышают то, чем располагают Boeing и Airbus вместе взятые», — сказал Тарасов.

Однако, он уточнил, что ОАК выпускает в 14 раз меньше самолетов, чем западные конкуренты. Тарасов добавил, что стратегия развития ОАК предусматривает оптимизацию производственных мощностей и повышение эффективности.

Ранее сообщалось, что ОАК в прошлом году вышла на безубыточность.