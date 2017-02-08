Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОАК сообщила о контроле избыточных производственных площадей

09.02.2017 Газета.ru 461 0
0
Понравилась новость?
 0
OAK_logo_001
ОАО "ОАК"

Директор департамента развития индустриальной модели Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Тарасов заявил, что ОАК располагает избыточными производственными площадями. Об этом сообщает RNS.

«Наши производственные площади превышают то, чем располагают Boeing и Airbus вместе взятые», — сказал Тарасов.

Однако, он уточнил, что ОАК выпускает в 14 раз меньше самолетов, чем западные конкуренты. Тарасов добавил, что стратегия развития ОАК предусматривает оптимизацию производственных мощностей и повышение эффективности.

Ранее сообщалось, что ОАК в прошлом году вышла на безубыточность.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
  • В новости упоминаются
Компании
Airbus
Boeing
ОАК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 09.02 12:13
  • 3
Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцам
  • 09.02 11:59
  • 28
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 09.02 11:58
  • 1
Дмитрий Медведев: доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 млрд. долл.
  • 09.02 11:55
  • 20
Минобороны получит световой меч
  • 09.02 11:49
  • 14
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 09.02 11:36
  • 5
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 09.02 11:31
  • 2
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 09.02 11:26
  • 2
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 09.02 11:21
  • 7
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 09.02 11:15
  • 43
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 09.02 10:17
  • 3402
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.02 10:03
  • 1
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА выйдет на экспорт после завершения всего цикла испытаний
  • 09.02 09:40
  • 9
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 09.02 09:27
  • 36
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 09.02 09:24
  • 3
SDB и JDAM. Китайские подражания
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  