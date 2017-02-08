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Представители РФ и США обсудили выполнение меморандума о безопасности полетов в Сирии

09.02.2017 ИТАР-ТАСС 202 0
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Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России, выполнившего пуск крылатых ракет над Средиземным морем по объектам ИГ в Сирии.
Источник: Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ

В Минобороны РФ отметили, что контакты по реализации положений меморандума продолжатся

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа высокого уровня России и США обсудила сегодня в формате видеоконференции выполнение Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями 8 февраля состоялась очередная видеоконференция Рабочей группы высокого уровня России и США по вопросам выполнения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии. В ходе видеоконференции российская и американская стороны обменялись оценками выполнения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении военного ведомства.

Во время нее также был проведен анализ отдельных элементов взаимодействия, способствующих разрешению потенциальных конфликтных ситуаций. "Было констатировано отсутствие каких-либо существенных инцидентов в связи с применением авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии, а также эффективность и надежность существующих каналов связи", - отметили в Минобороны.

"Контакты по реализации положений Меморандума продолжатся", - заключили в военном ведомстве.

В 2015 году представители РФ и США подписали меморандум о безопасности полетов над Сирией, призванный предотвращать инциденты в воздухе между самолетами российской авиагруппы и международной коалиции.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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