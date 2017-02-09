Весной РФ впервые испытает гиперзвуковую ракету «Циркон»
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Головная атомная подводная лодка проекта 885 (шифр "Ясень") - К-560 "Северодвинск", 17 июня 2014г.
Источник: Олег Кулешов / фотофлота
Она предназначена для реализации концепции глобального неядерного сдерживания
Весной 2017 года с морского носителя может впервые стартовать гиперзвуковая ракета «Циркон», которая предназначена для реализации концепции глобального неядерного сдерживания.
«Весной впервые «Циркон» будет запущен не с Плесецка, откуда ранее выполнялись пуски этой гиперзвуковой ракеты, а с морского носителя», — заявил источник, знакомый с ситуацией, передает «Интерфакс».
О каком носителе может идти речь, источник не уточнил.
Ранее стало известно, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» поступят на вооружение атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин «Хаски» и ряда надводных кораблей.
Анастасия Мамина
08.02.2017
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просто экспл
3173
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№2
09.02.2017 04:28
мдя , 2017й .
помню в 2013м пост Данкома о том что испытания военно-морского минерала идут успешно .
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Воин3D
851
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№3
09.02.2017 07:05
Цитата, q
Ранее стало известно, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» поступят на вооружение атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин «Хаски» и ряда надводных кораблей.Про ЯсеньМ не помню. Если это так, то совсем хорошо.
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