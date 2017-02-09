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Весной РФ впервые испытает гиперзвуковую ракету «Циркон»

09.02.2017 Известия.ru 1937 4
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АПЛ К-560 "Северодвинск"
Головная атомная подводная лодка проекта 885 (шифр "Ясень") - К-560 "Северодвинск", 17 июня 2014г.
Источник: Олег Кулешов / фотофлота

Она предназначена для реализации концепции глобального неядерного сдерживания

Весной 2017 года с морского носителя может впервые стартовать гиперзвуковая ракета «Циркон», которая предназначена для реализации концепции глобального неядерного сдерживания.

«Весной впервые «Циркон» будет запущен не с Плесецка, откуда ранее выполнялись пуски этой гиперзвуковой ракеты, а с морского носителя», — заявил источник, знакомый с ситуацией, передает «Интерфакс».

О каком носителе может идти речь, источник не уточнил.

Ранее стало известно, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» поступят на вооружение атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин «Хаски» и ряда надводных кораблей.


Анастасия Мамина

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
885М Ясень-М
ГЗЛА
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
beka1
929
№1
09.02.2017 01:16
Надо пологать испытания идут успешно...
+2
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RU
просто экспл
3173
№2
09.02.2017 04:28
мдя , 2017й .
помню в 2013м пост Данкома о том что испытания военно-морского минерала идут успешно .
-1
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RU
Воин3D
851
№3
09.02.2017 07:05
Цитата, q
Ранее стало известно, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» поступят на вооружение атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин «Хаски» и ряда надводных кораблей.
Про ЯсеньМ не помню. Если это так, то совсем хорошо.
+2
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RU
Павел 1978
7453
№4
09.02.2017 08:12
отличная новость!!!
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