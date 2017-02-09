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Украина получила воздушно-космическое предупреждение

09.02.2017 Независимая газета 856 2
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РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

В РФ начались масштабные учения ВКС с политическим подтекстом

Со вчерашнего утра по распоряжению Верховного главнокомандующего в России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил (ВКС). Как разъяснил министр обороны Сергей Шойгу, мероприятие, в котором задействован весь арсенал ВКС от спутников до истребителей, проводится с целью оценить готовность «органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач». При этом приведенным в высшую степень боеготовности (как в предвоенное время) частям и соединениям предписано соблюдать меры безопасности и не допустить «отрицательного воздействия на природную среду».

Когда приходит в движение такая масса сил и боевых средств, забота о сохранности природы, конечно же, не помешает. Но вряд ли демонстративная экологическая предупредительность главы российского военного ведомства успокоила его профильных коллег в дальнем и ближнем зарубежье, где, в чем не приходится сомневаться, с первых минут анонсированной внезапной проверки ВКС России также сосредоточились. Во-первых, у потенциальных противников появилась возможность хотя бы по косвенным признакам определить новые возможности российских ПРО и ПВО. Во-вторых, все отлично понимают, что у маневров такого масштаба по определению не может не быть политического подтекста.

Самое время отметить: Минобороны РФ и не скрывало, что в структуре противоракетного щита страны, который до последнего времени считался «дырявым», произошли качественные изменения. Буквально на днях по официальным информканалам поступило сообщение, что с введением в строй трех новых РЛС типа «Воронеж» в Орске, Барнауле и Енисейске Россия впервые со времен СССР восстановила единое радиолокационное поле по всему периметру страны. Причем на самой современной технологической основе.

Основной элемент отечественной Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) – радиолокационная станция «Воронеж», которая, по утверждению специалистов, не имеет аналогов, «видит» пространство на глубину до 6 тыс. км и способна одновременно отслеживать передвижение 500 объектов, даже если они размером с футбольный мяч. Точность определения элементов движения цели – 1 см на всем протяжении от восточного побережья США до Индии. А чтобы если не все, то большинство потенциально опасных объектов были гарантированно уничтожены, в России, как сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС РФ полковник Ильгар Тагиев, идет работа над противоракетой ближнего действия, скорость которой в несколько раз превышает скорость пули. Испытания новой противоракеты системы ПРО пройдут на полигоне Сары-Шаган уже в ближайшие два-три года.

Но поскольку в учениях задействованы абсолютно все ВКС, эксперты полагают, что испытания модернизированной СПРН – возможно, не единственная задача так называемой внезапной проверки. Тем более что в высшую боевую готовность приведены не только спутники военного назначения и РЛС, но и вся авиация. В том числе та, которая активно применялась против террористов в Сирии.

И вот еще одна деталь, которая обращает на себя внимание. В тот же час, когда ВКС страны были подняты по тревоге, так называемый военно-дипломатический источник (читай – Минобороны РФ) сообщил, что, по разведданным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступательной операции. Окончательное решение за Советом национальной безопасности Украины (СНБУ). А поскольку ситуация на линии противостояния дрейфует не в лучшую сторону, еще неизвестно, к какому выводу придет этот коллективный разум.

Впрочем, лидер ДНР Александр Захарченко утверждает, будто решение СНБУ Донецку без разницы, потому что де-факто непризнанная республика и так находится с Украиной в состоянии войны. При этом он дал понять, что не верит, будто Киев решится отменить АТО и ввести военное положение, потому что тогда «лишится западных кредитов». «Думаю, они не пойдут на это», – сказал журналистам глава ДНР. Но, с другой стороны, последнее время именно война была главным источником поддержания на плаву украинской экономики, поэтому гарантии сохранения мира на украинском юго-востоке, к сожалению, не слишком велики. Тем более что убедить Дональда Трампа безоговорочно принять сторону Киева у Петра Порошенко в их телефонном диалоге не получилось, хотя они и разговаривали под грохот канонады в предместьях Авдеевки. Может, канонада была не слишком убедительной?

Не секрет, что киевская партия войны ждет от Петра Порошенко более решительных шагов. И уже прозвучало мнение, будто помимо отработки стратегических задач учения российских ВКС – это еще и прозрачный намек Петру Порошенко о возможных последствиях, если он все-таки двинет ВСУ на Донецк и Луганск. Причем аналогии напрашиваются сами собой. В августе 2008 года, накануне вторжения грузинских войск в Южную Осетию, Российская армия тоже была на маневрах, причем в непосредственной близости от южных рубежей. Как известно, появление авиационной группы российских ВКС в Сирии также состоялось после целой серии маневров различной интенсивности, а потом в дело пошла не только авиация, но и «Калибры»…

Но даже если высокая конспирология в данном случае ни при чем, не приходится сомневаться, что маневры приведенных в полную боевую готовность ВСК России все равно произведут должное впечатление на кого следует. А вот от подробностей Кремль уклонился. Когда пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова спросили, почему внезапная проверка Воздушно-космических сил началась именно сейчас, он переадресовал вопрос в Минобороны, которое никогда не отличалось разговорчивостью.


Олег Одноколенко

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимая газета
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Индия
Россия
Сирия
США
Украина
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
СПРН

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
2460
№1
09.02.2017 10:57
Судя по срокам проверки ВКС в Минобороны РФ отвели всего три дня на разгром ВСУ....
+1
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BY
leonbor12
410
№2
09.02.2017 11:26
"Судя по срокам проверки ВКС в Минобороны РФ отвели всего три дня на разгром ВСУ...."

Что-то мне сдается, что пора бы приступить к принуждению  кое-кого к миру. Ну очень напрашивается....
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