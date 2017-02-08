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Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил предприятия ОПК в Тамбовской области

09.02.2017 ЦАМТО 307 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов (в центре)
Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

ЦАМТО, 8 февраля. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в рамках проверки хода выполнения Государственного оборонного заказа 2017 года 7 февраля посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Тамбовской области.

На АО «Тамбовский завод «Октябрь», АО «Тамбовский завод «Ревтруд» и АО «Завод «Тамбоваппарат» замглавы военного ведомства проверил ход сборки современных подвижных радиостанций Р-166, командно-штабных машин Р-145-БМ1, а также современных образцов техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выпускаемых в интересах Минобороны России.


Замминистра обороны провел рабочее совещание с руководством оборонных предприятий, где обсуждались вопросы ремонта и поставок комплектующих и готовых изделий в рамках выполнения Гособоронзаказа, а также технического перевооружения предприятий и подготовки кадров.


Подводя итоги совещания, Юрий Борисов отметил, что востребованность продукции предприятий Тамбовской области очень большая. Здесь производится техника связи, командно-штабные машины, аппаратура РЭБ, в том числе для Воздушно-десантных войск. По его словам, потребность в этих изделиях очень высокая.


«Мы договорились на заключение длительных контрактов на 3-5 лет, которые позволят стабилизировать экономическое состояние заводов. Вместе с тем высказали свои замечания к качеству продукции и к организации производственных процессов. В том числе обратили внимание коллег на возможность расширения выпуска гражданской продукции», – отметил замглавы оборонного ведомства.


«Я считаю, что при нашем участии, участии «Ростеха», профильных министерств и администрации Тамбовской области экономика этого профиля в дальнейшем будет развиваться очень динамично. Сегодня все четыре завода имеют возможность оптимизировать свою технологическую цепочку и существенно прибавить в производстве. А в итоге снизить себестоимость продукции», – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Юрия Борисова.

08.02.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ

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