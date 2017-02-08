Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук встретился с военной делегацией из Азербайджана

09.02.2017 ЦАМТО 186 0
0
Понравилась новость?
 0
Сторожевой корабль Saar 62
Завершенный строительством в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана головной пограничный сторожевой корабль второго класса S-201 израильского проекта OPV 62 (Saar 62). Тюркан (Баку), 07.09.2015
Источник: Пресс-служба президента Азербайджана

ЦАМТО, 8 февраля. Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук 7 февраля провел рабочую встречу с делегацией Минобороны Азербайджана. Она прошла в пункте базирования кораблей объединения Махачкале в рамках подготовки к Армейским международным играм.

В ходе беседы, которая прошла в дружественной и конструктивной обстановке, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017».


Помимо этого, гости из Азербайджана ознакомились с учебно-тренировочным комплексом по борьбе за живучесть «Каспий», осмотрели командный пункт учебного поля подразделений морской пехоты «Скорпион», где проходили этапы международных соревнований «Кубок моря-2016», «Кубок Каспия-2015» и «Каспийское дерби-2015», сообщает пресс-служба Минобороны.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
Скорпион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
КФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 09.02 12:13
  • 3
Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцам
  • 09.02 11:59
  • 28
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 09.02 11:58
  • 1
Дмитрий Медведев: доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 млрд. долл.
  • 09.02 11:55
  • 20
Минобороны получит световой меч
  • 09.02 11:49
  • 14
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 09.02 11:36
  • 5
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 09.02 11:31
  • 2
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 09.02 11:26
  • 2
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 09.02 11:21
  • 7
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 09.02 11:15
  • 43
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 09.02 10:17
  • 3402
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.02 10:03
  • 1
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА выйдет на экспорт после завершения всего цикла испытаний
  • 09.02 09:40
  • 9
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 09.02 09:27
  • 36
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 09.02 09:24
  • 3
SDB и JDAM. Китайские подражания
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  