Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук встретился с военной делегацией из Азербайджана
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Завершенный строительством в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана головной пограничный сторожевой корабль второго класса S-201 израильского проекта OPV 62 (Saar 62). Тюркан (Баку), 07.09.2015
Источник: Пресс-служба президента Азербайджана
ЦАМТО, 8 февраля. Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук 7 февраля провел рабочую встречу с делегацией Минобороны Азербайджана. Она прошла в пункте базирования кораблей объединения Махачкале в рамках подготовки к Армейским международным играм.
В ходе беседы, которая прошла в дружественной и конструктивной обстановке, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017».
Помимо этого, гости из Азербайджана ознакомились с учебно-тренировочным комплексом по борьбе за живучесть «Каспий», осмотрели командный пункт учебного поля подразделений морской пехоты «Скорпион», где проходили этапы международных соревнований «Кубок моря-2016», «Кубок Каспия-2015» и «Каспийское дерби-2015», сообщает пресс-служба Минобороны.
08.02.2017
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