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БПК "Адмирал Трибуц" успешно отразил удар условного противника с воздуха

09.02.2017 РИА Новости 157 0
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Адмирал Трибуц
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" успешно отразил воздушный авианалет условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) успешно отразил удар средств воздушного нападения условного противника. В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполняли три истребителя Су-35С ВВС Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Экипаж отработал противовоздушную оборону с условным поражением зенитно-ракетным комплексом корабля средств воздушного нападения "противника". Во время противовоздушной обороны корабль поставил ложные уводящие и отвлекающие цели.

"Затем специалисты ракетно-артиллерийской боевой части "Адмирал Трибуц" провели практические артиллерийские стрельбы по воздушной мишени - светящей авиабомбе САБ-250, сброшенной с одного из истребителей. Назначенная цель была успешно поражена", - сообщает Матвеев.

После этого экипаж корабля с вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС отработали обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработкой поисково-спасательных задач.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Ка-27
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