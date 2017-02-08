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КНДР разрабатывает геостационарный спутник

09.02.2017 ИТАР-ТАСС 219 0
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Источник: © AP Photo/Kim Kwang Hyon

Одновременно ведутся работы над созданием более высокоэффективных спутников наблюдения за поверхностью Земли, сообщил замглавы госдепартамента аэрокосмических исследований КНДР Пак Ген Су

ПХЕНЬЯН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР "ускоренными темпами разрабатывает отечественный геостационарный спутник связи". Эти сведения сообщил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель директора Государственного департамента аэрокосмических исследований этой страны Пак Ген Су.

Одновременно, по словам собеседника агентства, ведутся работы "над созданием более высокоэффективных спутников наблюдения за поверхностью Земли". Такие космические аппараты, отметил он, позволят "решить проблему обеспечения качественной связи в КНДР, будут содействовать успешной реализации пятилетней стратегии экономического развития, объявленной на состоявшемся в мае прошлого года седьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК)".

На этом съезде, напомнил собеседник, лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу "добиться дальнейшего развития космической науки и техники, запускать больше многофункциональных спутников, ориентированных на решение практических задач".

Пак Ген Су подчеркнул, что республика намерена "реализовать свое независимое право на освоение космического пространства, подтвержденное международными нормами". "В нашей стране действует долгосрочная государственная программа космических исследований", - сказал представитель Госдепартамента.

Он также признал, что в работе по освоению космоса международное сотрудничество "занимает важное место". "Поэтому КНДР придает большое значение такому сотрудничеству на всех уровнях", - добавил собеседник.

08.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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