Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе



Пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA 6 июня 2015 год

Источник: topwar.ru Пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA 6 июня 2015 годИсточник: topwar.ru

Военные США успешно испытали новейшую противоракету SM-3 Block IIA морского базирования, перехватив баллистическую ракету в космическом пространстве.

Испытания состоялись 3 февраля. Мишень была запущена с острова Кауаи в Тихом океане. Эсминец «Джон Пол Джонс», оснащенный системой «Иджис», отследил баллистическую ракету с помощью радара AN/SPY-1D(V) и запустил по ней ракету SM-3 Block IIA, которая перехватила цель, передает USNI News.

Высота, на которой произошло поражение, не указывается.

Ракета, совместно разработанная США и Японией, перед этим прошла два испытания: в первый раз была проверена двигательная система, во второй раз кинетическая боеголовка была запущена в космос. Это третье испытание, в ходе которого ракета поразила цель в космическом пространстве.

Впервые подобные испытания были проведены на корабле, системы которого отследили цель в космосе, определили угрозу и ликвидировали ее, говорит Митч Стевисон, вице-президент компании Raytheon, которая занимается производством ракет семейства Standard Missile. Все эти вещи, по его словам, очень важны для понимания того, что система является действующей. Это испытание он назвал «самым наглядным тестом» из всех, что он видел за 20 лет испытаний систем ПРО.

По словам Стевисона, SM-3 IIA является «значительно улучшенной» версией ракеты SM-3 IB, ранее размещенной на море и на первой наземной базе «Иджис» в Румынии.

Отметим, что успешное испытание противоракеты в космосе прошло на фоне обвинений со стороны США в адрес России в испытании «противоспутникового» оружия. Западные СМИ ранее неоднократно сообщали о том, что Россия якобы проводит испытания ракеты, способной сбивать цели в космосе. На самом деле речь в этих материалах шла о системе противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль». Что касается ракеты SM-3, то она, согласно открытым данным, и раньше успешно поражала цели в космосе.