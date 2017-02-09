Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
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Пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA 6 июня 2015 год
Источник: topwar.ru
Военные США успешно испытали новейшую противоракету SM-3 Block IIA морского базирования, перехватив баллистическую ракету в космическом пространстве.
Испытания состоялись 3 февраля. Мишень была запущена с острова Кауаи в Тихом океане. Эсминец «Джон Пол Джонс», оснащенный системой «Иджис», отследил баллистическую ракету с помощью радара AN/SPY-1D(V) и запустил по ней ракету SM-3 Block IIA, которая перехватила цель, передает USNI News.
Высота, на которой произошло поражение, не указывается.
Ракета, совместно разработанная США и Японией, перед этим прошла два испытания: в первый раз была проверена двигательная система, во второй раз кинетическая боеголовка была запущена в космос. Это третье испытание, в ходе которого ракета поразила цель в космическом пространстве.
Впервые подобные испытания были проведены на корабле, системы которого отследили цель в космосе, определили угрозу и ликвидировали ее, говорит Митч Стевисон, вице-президент компании Raytheon, которая занимается производством ракет семейства Standard Missile. Все эти вещи, по его словам, очень важны для понимания того, что система является действующей. Это испытание он назвал «самым наглядным тестом» из всех, что он видел за 20 лет испытаний систем ПРО.
По словам Стевисона, SM-3 IIA является «значительно улучшенной» версией ракеты SM-3 IB, ранее размещенной на море и на первой наземной базе «Иджис» в Румынии.
Отметим, что успешное испытание противоракеты в космосе прошло на фоне обвинений со стороны США в адрес России в испытании «противоспутникового» оружия. Западные СМИ ранее неоднократно сообщали о том, что Россия якобы проводит испытания ракеты, способной сбивать цели в космосе. На самом деле речь в этих материалах шла о системе противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль». Что касается ракеты SM-3, то она, согласно открытым данным, и раньше успешно поражала цели в космосе.
07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Данилович
34
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№1
09.02.2017 02:38
И чё? Вот эти съемки рапидом стартующей из ПУ ракеты, я должен считать доказательством того, что эта ракета сбила объект в космосе?
И почему они пишут ВПЕРВЫЕ? Подобный мультик они уже показывали нам. Там был прямо блокбастер короткометражный, с напряженными лицами, с гоблином мышкой наводяшим ракету на цель, с обнимашками и целовашками типо конструкторского коллектива.
Или то был развод, а теперь чистая правда?
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просто экспл
3173
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№2
09.02.2017 04:23
не стоит недооценивать противника , а то могу напомнить финскую и первую чеченскую .
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Воин3D
851
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№3
09.02.2017 07:20
Цитата, просто экспл сообщ. №2
не стоит недооценивать противника , а то могу напомнить финскую и первую чеченскую .И с каких пор между этими двумя войнами стоит знак равенства?
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leonbor12
410
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№5
09.02.2017 11:36
"не стоит недооценивать противника , а то могу напомнить финскую и первую чеченскую"
"И с каких пор между этими двумя войнами стоит знак равенства?"
А вы в упор не видите равенства?
И в том и в другом случае нас дрючили как хотели, А мы смогли их завалить только горой трупов своих солдат!
Я что-то не так сказал?
"США - молодцы..."
Молодцы! Нас закидывают говном, а сами делают свое дело, не взирая ни на что.
Нам бы тоже так...
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