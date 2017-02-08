Расчеты С-300 и С-400 заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки ВКС РФ



Источник: © Виталий Невар/ТАСС Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Подразделения радиотехнических войск также начали передавать радиолокационные данные командному пункту соединения ПВО

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) РФ заступили на боевое дежурство на новых позициях в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС прибыли в назначенные районы. Расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных систем С-300 и С-400 по прибытию на новые позиции провели обслуживание техники и заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Подразделения радиотехнических войск также начали передавать радиолокационные данные командному пункту соединения ПВО, который должен будет выдавать целеуказания огневым средствам поражения. Мобильные радиолокационные станции (РЛС) боевого режима совершили маневр и приступили к наращиванию радиолокационного поля на неподготовленных позициях. "При обнаружении боевыми расчетами РЛС и зенитных ракетных систем неопознанных воздушных целей для их классификации или условного применения средств поражения в воздух будут подниматься дежурные по противовоздушной обороне истребители", - добавили в ведомстве.