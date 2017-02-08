Первый этап Армейских международных игр - 2017 стартовал на Каспийской флотилии
|
|
Морские пехотинцы
Источник: Правда.Ру
Призеры конкурсов будут допущены к следующему этапу соревнований
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Состязания по трем отборочным конкурсам Армейских международных игр - 2017 начались на береговых полигонах в Дагестане и в морских полигонах боевой подготовки Каспийской флотилии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Экипажи кораблей выявят лучших в конкурсе "Кубок моря", в подразделениях морской пехоты определят победителей в конкурсе "Морской десант", а водолазные специалисты продемонстрируют свои навыки в конкурсе "Глубина", - сказали в пресс-службе.
Экипажи кораблей выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели, выполнят вводные в постановке и съемке корабля с якоря, в соревнованиях по борьбе за живучесть корабля и спасению людей, находящихся на плаву. Морских пехотинцев оценят по мастерству вождения БТР на специальной трассе, выполнению нормативов по морской десантной подготовке, а также навыкам стрелковой подготовки. Водолазы и подводные пловцы будут состязаться в плавании в ластах, преодолению подводной полосы препятствий, ориентированию под водой, поиску и подъему затонувших изделий и выполнению подводной сварки.
Всего в отборочных мероприятиях на Каспийской флотилии задействовано около 500 военных, три малых артиллерийских корабля и более 50 единиц военной и специальной техники, уточнили в пресс-службе.
Призеры конкурсов будут допущены к следующему этапу соревнований.
Финальный этап Армейских международных игр - 2017 пройдет с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая.
08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.02.2017 Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук встретился с военной делегацией из Азербайджана
01.02.2017 На кораблях Каспийской флотилии прошли учения по противодействию терроризму
30.01.2017 Эксперт об укреплении ЮВО: мы знаем, на какие провокации способен Киев
24.01.2017 В 2017 году части Морской инженерной службы ВМФ установят свыше 15 плавучих причалов для новых кораблей и подводных лодок
18.01.2017 Игорь Касатонов: 25 лет назад Россия могла лишиться Черноморского флота
10.01.2017 В ЮВО в 2016 году поступило более 1,4 тысячи единиц современной техники
10.01.2017 Спасательная служба ВМФ получила четыре новых тренажерных комплекса
09.01.2017 Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года