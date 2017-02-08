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Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности

08.02.2017 РИА Новости 1455 5
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Сборка Sukhoi Superjet 100
Сборка Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске- на-Амуре
Источник: rusrep.ru

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости/Прайм. Программа создания и производства российского пассажирского самолета SSJ100 по итогам 2016 года вышла на уровень безубыточности, сообщил на заседании думской фракции "Единая Россия" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Развитие программы SSJ100, … мы вышли на уровень безубыточности. Начиная с 2018 года, рассчитываем на существенный рост рентабельности", - сказал он.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
VK
91
№1
08.02.2017 12:54
если кому интересно, корпорация "Гражданские Самолёты Сухого" давно размещает облигации с весьма неплохой доходностью.
Например, сегодня цена 1015 руб. за 1 облигацию. Купоны по 82 рубля. 2 купона в год. погашение (1000 руб. вернут) в 21 мая 2020 года. Сравните с банковским депозитом..

Купить их можно на ММВБ через брокера. И отечественному самолётостроению помощь, и денег поднакопить поможет.

У УВЗ, кстати, тоже есть облиги с похожей доходностью. Так что можно ещё и "Армату" профинансировать ;))
+1
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RU
gerrfrost
2401
№2
08.02.2017 15:25
Чё-то, прочитав оригинал в РИА Новости:
Цитата, q
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по итогам 2016 года вышла на безубыточность, с 2018 года рассчитывает на существенный рост рентабельности,(выделено мной) сообщил на заседании думской фракции "Единая Россия" глава ОАК Юрий Слюсарь.
"В 2016 году, несмотря на существенную нагрузку по запуску новых программ — МС-21, ПАК ФА, Як-152, Ил-76, развитие программы SSJ100, — мы вышли на уровень безубыточности. Начиная с 2018 года, рассчитываем на существенный рост рентабельности", — сказал он.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.
https://ria.ru/economy/20170207/1487368266.html

Цитата, q
несмотря на существенную нагрузку по запуску новых программ — МС-21, ПАК ФА, Як-152, Ил-76, развитие программы SSJ100, — мы вышли на уровень безубыточности.

И где именно в новости написано то, что написано в заголовке: "Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности".
Или я дурак, или лыжи не едут.... Парни, поправьте, если не так....
Может, не ту новость читал?
0
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RU
Павел 1978
7444
№3
08.02.2017 15:28
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
+++!!!
Вы правы.
"При этом в "Сухом" рассчитывали, что на полную окупаемость проект выйдет после продажи 350 самолетов"
https://lenta.ru/lib/14212065/

Сухой поставил около 100шт и ещё заказов около 50шт
До окупаемости надо ещё 200шт.

Цитата, gerrfrost сообщ. №4
а теперь - в трауре....
:) сочувствую... бывает...
+2
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RU
gerrfrost
2401
№4
08.02.2017 15:30
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
"При этом в "Сухом" рассчитывали, что на полную окупаемость проект выйдет после продажи 350 самолетов"
Да, я обрадовался, прочитав заголовок, потом решил перепроверить, помня это, а теперь - в трауре....
+1
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RU
Воин3D
849
№5
08.02.2017 18:46
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
И где именно в новости написано то, что написано в заголовке: "Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности".
Или я дурак, или лыжи не едут.... Парни, поправьте, если не так....
Может, не ту новость читал?
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
Вы правы.
"При этом в "Сухом" рассчитывали, что на полную окупаемость проект выйдет после продажи 350 самолетов"
https://lenta.ru/lib/14212065/

Сухой поставил около 100шт и ещё заказов около 50шт
До окупаемости надо ещё 200шт.
Что-то мне говорит о том, что дело в курсе рубля и доллара. Смотрите, курс рубля обрушился в двое и странным образом окупаемость выросла. Но что-то мне подсказывает, что они зря себе приписывают подобные подвиги, т.к. те рубли явно отличаются от сегодняшних. В очередной раз либеральные управленцы в сообществе с министерством финансов по ушам елозят руководству.
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