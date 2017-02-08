Воин3D 849

№5 08.02.2017 18:46 gerrfrost сообщ. №2 Цитата, И где именно в новости написано то, что написано в заголовке: "Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности".

Или я дурак, или лыжи не едут.... Парни, поправьте, если не так....

Может, не ту новость читал? Павел 1978 сообщ. №3 Цитата, Вы правы.

"При этом в "Сухом" рассчитывали, что на полную окупаемость проект выйдет после продажи 350 самолетов"

https://lenta.ru/lib/14212065/



Сухой поставил около 100шт и ещё заказов около 50шт

До окупаемости надо ещё 200шт. Что-то мне говорит о том, что дело в курсе рубля и доллара. Смотрите, курс рубля обрушился в двое и странным образом окупаемость выросла. Но что-то мне подсказывает, что они зря себе приписывают подобные подвиги, т.к. те рубли явно отличаются от сегодняшних. В очередной раз либеральные управленцы в сообществе с министерством финансов по ушам елозят руководству. Что-то мне говорит о том, что дело в курсе рубля и доллара. Смотрите, курс рубля обрушился в двое и странным образом окупаемость выросла. Но что-то мне подсказывает, что они зря себе приписывают подобные подвиги, т.к. те рубли явно отличаются от сегодняшних. В очередной раз либеральные управленцы в сообществе с министерством финансов по ушам елозят руководству.