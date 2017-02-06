СМИ: Иран начал серийное производство ракет "Фаджр-5" и ПЗРК "Мисаг-3"
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ПЗРК "Мисаг-3"
Источник: www.irinn.ir
Завершение этих проектов приурочено к годовщине исламской революции 1979 года, сообщает телеканал Irinn
ТЕГЕРАН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Серийное производство пяти новейших видов вооружения, в том числе управляемой ракеты "Фаджр-5" ("Рассвет-5") и переносных зенитно-ракетных комплексов "Мисаг-3" ("Обет-3") началось в Иране. Как сообщает новостной телеканал Irinn, завершение этих проектов приурочено к отмечаемой в эти дни годовщине исламской революции 1979 года.
"Совершен еще один значимый шаг в обеспечении вооруженных сил современным видами вооружений, в укреплении оборонного потенциала страны", - заявил на церемонии презентации новых проектов министр обороны Ирана Хосейн Дехган. По его словам, "за последние три года объем выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана увеличился на 69%, за этот период спроектированы, приняты на вооружение и пущены в серию 115 единиц различных видов вооружений и военного снаряжения".
Глава минобороны Ирана заверил, что укрепление обороноспособности страны будет продолжено, "несмотря на многочисленные санкции врагов".
В начале прошлой недели телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что 29 января на полигоне близ города Семнан в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Эта новость вызвала негативную реакцию Запада, в первую очередь США. Президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что Иран "играет с огнем". В прошлую пятницу, 3 февраля, США расширили санкции в отношении Исламской Республики, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур, которые, по данным американского министерства финансов, причастны к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывали поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР - элитная составляющая ВС Ирана).
06.02.2017
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